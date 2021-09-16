https://ria.ru/20210916/ozon-1750286120.html
Озоновая дыра над Южным полюсом не опасна для россиян, заявил ученый
Озоновая дыра над Южным полюсом не опасна для россиян, заявил ученый - РИА Новости, 16.09.2021
Озоновая дыра над Южным полюсом не опасна для россиян, заявил ученый
Ученые прогнозируют, что озоновая дыра над Южным полюсом в 2021 году может достигнуть рекордных размеров, однако россияне не будут испытывать негативного... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:10
2021-09-16T11:10
2021-09-16T11:13
наука
антарктида
космос - риа наука
южный полюс
земля
андрей киселев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ученые прогнозируют, что озоновая дыра над Южным полюсом в 2021 году может достигнуть рекордных размеров, однако россияне не будут испытывать негативного воздействия этого события, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев.16 сентября отмечается день Международный день охраны озонового слоя. Европейская программа наблюдения за изменением климата Copernicus в четверг опубликовала данные о размерах дыры в 2021 году. По оценкам ученых, дыра быстро увеличивается в размерах и может быть рекордной. Максимума дыра достигнет в октябре."Солнечные лучи идут под очень низким углом, поэтому для нас опасна не Арктическая дыра, а мини-дыры, которые могут образовываться над нашей страной. К тому же сейчас осень, мы ходим в одежде, поэтому активное воздействие солнца только на нос и щеки. Дыра над Южным полюсом нас не очень волнует. В принципе, россиянам кажется, что озоновая дыра - это проблема пингвинов, хотя, конечно, это не совсем так", - сказал Киселев.По прогнозам, отметил он, дыра "должна потихоньку затягиваться и вернуть состояние озонового слоя к периоду до применения озоноразрушающих веществ".Он уточнил, что рост озоновой дыры сейчас - это результат пика применения фреона, который разрушает озоновый слой.Дата установлена в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола о защите озонового слоя Земли. Тогда в зоне Антарктиды и Арктики были обнаружены огромные озоновые дыры. Реализация документа привела к поэтапному отказу от озоноразрушающих химических веществ в холодильниках, кондиционерах и другом оборудовании. После этих мер озоновый слой стал восстанавливаться.
https://ria.ru/20200417/1570210817.html
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антарктида, космос - риа наука, южный полюс, земля, андрей киселев
11:10 16.09.2021 (обновлено: 11:13 16.09.2021)
Озоновая дыра над Южным полюсом не опасна для россиян, заявил ученый
Климатолог Киселев: озоновая дыра над Южным полюсом может достигнуть рекордных размеров
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Ученые прогнозируют, что озоновая дыра над Южным полюсом
в 2021 году может достигнуть рекордных размеров, однако россияне не будут испытывать негативного воздействия этого события, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Андрей Киселев
.
16 сентября отмечается день Международный день охраны озонового слоя. Европейская программа наблюдения за изменением климата Copernicus в четверг опубликовала данные о размерах дыры в 2021 году. По оценкам ученых, дыра быстро увеличивается в размерах и может быть рекордной. Максимума дыра достигнет в октябре.
"Солнечные лучи идут под очень низким углом, поэтому для нас опасна не Арктическая дыра, а мини-дыры, которые могут образовываться над нашей страной. К тому же сейчас осень, мы ходим в одежде, поэтому активное воздействие солнца только на нос и щеки. Дыра над Южным полюсом нас не очень волнует. В принципе, россиянам кажется, что озоновая дыра - это проблема пингвинов, хотя, конечно, это не совсем так", - сказал Киселев.
"Сам факт не очень приятный, но 2020 год тоже ознаменовался очень большой озоновой дырой. Каждый отдельный год связан с устойчивостью и мощностью циркумполярного вихря над Антарктидой. Чем больше такой вихрь, тем опасней. При нем возникают особые облака, которые добавляют еще один фактор разрушения озонового слоя", - сказал Киселев.
По прогнозам, отметил он, дыра "должна потихоньку затягиваться и вернуть состояние озонового слоя к периоду до применения озоноразрушающих веществ".
"Прогнозы говорили о том, что до 2024 года будет незаметно, сокращается озоновый слой или нет, а после 2024 года будет уже статистически заметно восстановление слоя", - указал ученый.
Он уточнил, что рост озоновой дыры сейчас - это результат пика применения фреона, который разрушает озоновый слой.
Дата установлена в память о подписании 16 сентября 1987 года Монреальского протокола о защите озонового слоя Земли
. Тогда в зоне Антарктиды
и Арктики
были обнаружены огромные озоновые дыры. Реализация документа привела к поэтапному отказу от озоноразрушающих химических веществ в холодильниках, кондиционерах и другом оборудовании. После этих мер озоновый слой стал восстанавливаться.