https://ria.ru/20210916/otravlenie-1750354606.html

В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе

В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе - РИА Новости, 16.09.2021

В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе

Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:52

2021-09-16T15:52

2021-09-16T16:15

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

школа

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МАХАЧКАЛА, 16 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.Ранее пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что двое учеников 9-го класса школы №36 города Махачкалы купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Трое детей были помещены в реанимацию, позже их перевели в отделении терапии."По факту отравления детей в одной из школ города Махачкалы неустановленным веществом, распыленным в помещениях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц)", – говорится в сообщении СУСК.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа с привлечением соответствующих специалистов, добавили в управлении. Будет дана правовая оценка действиям руководства школы, а также лица, продавшего детям баллончик с газом.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем СУСК РФ по Дагестану Анатолием Щуровым.

https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

махачкала

россия

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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия, школа