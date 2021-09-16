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В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе
В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе - РИА Новости, 16.09.2021
В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе
Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:52
2021-09-16T16:15
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
школа
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МАХАЧКАЛА, 16 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.Ранее пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что двое учеников 9-го класса школы №36 города Махачкалы купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Трое детей были помещены в реанимацию, позже их перевели в отделении терапии."По факту отравления детей в одной из школ города Махачкалы неустановленным веществом, распыленным в помещениях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц)", – говорится в сообщении СУСК.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа с привлечением соответствующих специалистов, добавили в управлении. Будет дана правовая оценка действиям руководства школы, а также лица, продавшего детям баллончик с газом.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем СУСК РФ по Дагестану Анатолием Щуровым.
https://ria.ru/20210913/pauki-1749916243.html
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия, школа
15:52 16.09.2021 (обновлено: 16:15 16.09.2021)
 
В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления детей газом в школе

СК возбудил уголовное дело после отравления детей слезоточивым газом в школе в Махачкале

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАХАЧКАЛА, 16 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей слезоточивым газом в школе Махачкалы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
Ранее пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что двое учеников 9-го класса школы №36 города Махачкалы купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Трое детей были помещены в реанимацию, позже их перевели в отделении терапии.
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"По факту отравления детей в одной из школ города Махачкалы неустановленным веществом, распыленным в помещениях, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц)", – говорится в сообщении СУСК.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа с привлечением соответствующих специалистов, добавили в управлении. Будет дана правовая оценка действиям руководства школы, а также лица, продавшего детям баллончик с газом.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем СУСК РФ по Дагестану Анатолием Щуровым.
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