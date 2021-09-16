https://ria.ru/20210916/otravlenie-1750328648.html
В Ульяновской области повар пойдет под суд после массового отравления детей
В Ульяновской области повар пойдет под суд после массового отравления детей - РИА Новости, 16.09.2021
В Ульяновской области повар пойдет под суд после массового отравления детей
Суд в Ульяновской области рассмотрит уголовное дело в отношении повара детсада, где отравились 19 воспитанников и двое взрослых, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:53
2021-09-16T13:53
2021-09-16T13:53
происшествия
ульяновская область
россия
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САМАРА, 16 сен – РИА Новости. Суд в Ульяновской области рассмотрит уголовное дело в отношении повара детсада, где отравились 19 воспитанников и двое взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.В конце апреля министерство просвещения и воспитания Ульяновской области сообщило, что в детском саду "Теремок" в селе Труслейка произошла вспышка кишечной инфекции, медицинская помощь потребовалась 15 воспитанникам, один из них был госпитализирован. Деятельность детсада была временно приостановлена, следователи возбудили уголовное дело.По последним данным прокуратуры, всего за медицинской помощью обратились 19 детей и двое работников, у них диагностировали острый гастроэнтероколит сальмонеллезной этиологии. В ходе предварительного расследования было установлено, что повар детсада нарушила требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, что и повлекло заболевание детей и взрослых."Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Инзенской межрайонной прокуратурой Ульяновской области уголовное дело будет в ближайшее время направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновская область, россия
В Ульяновской области повар пойдет под суд после массового отравления детей
В Ульяновской области повар детсада пойдет под суд после отравления 19 воспитанников
САМАРА, 16 сен – РИА Новости.
Суд в Ульяновской области
рассмотрит уголовное дело в отношении повара детсада, где отравились 19 воспитанников и двое взрослых, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
В конце апреля министерство просвещения и воспитания Ульяновской области сообщило, что в детском саду "Теремок" в селе Труслейка произошла вспышка кишечной инфекции, медицинская помощь потребовалась 15 воспитанникам, один из них был госпитализирован. Деятельность детсада была временно приостановлена, следователи возбудили уголовное дело.
По последним данным прокуратуры, всего за медицинской помощью обратились 19 детей и двое работников, у них диагностировали острый гастроэнтероколит сальмонеллезной этиологии. В ходе предварительного расследования было установлено, что повар детсада нарушила требования санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи, что и повлекло заболевание детей и взрослых.
"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Инзенской межрайонной прокуратурой Ульяновской области уголовное дело будет в ближайшее время направлено в суд", - говорится в сообщении.