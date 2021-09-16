https://ria.ru/20210916/otoplenie-1750306728.html

Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы

Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы - РИА Новости, 16.09.2021

Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы

Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:28

2021-09-16T12:28

2021-09-16T12:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По состоянию на 10.00 16 сентября тепло подается в 90% жилых домах и 95% социальных объектах", - отметил Бирюков.По указанию мэра Москвы отопительный сезон в столице стартовал в понедельник, 13 сентября. Запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до пяти суток. Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, после тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/moskva-1749881897.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх