https://ria.ru/20210916/otoplenie-1750306728.html
Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы
Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы - РИА Новости, 16.09.2021
Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы
Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:28
2021-09-16T12:28
2021-09-16T12:28
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москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По состоянию на 10.00 16 сентября тепло подается в 90% жилых домах и 95% социальных объектах", - отметил Бирюков.По указанию мэра Москвы отопительный сезон в столице стартовал в понедельник, 13 сентября. Запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до пяти суток. Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, после тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.
https://radiosputnik.ria.ru/20210913/moskva-1749881897.html
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москва, петр бирюков, жкх