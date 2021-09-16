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https://ria.ru/20210916/otoplenie-1750306728.html
Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы
Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы - РИА Новости, 16.09.2021
Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы
Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:28
2021-09-16T12:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."По состоянию на 10.00 16 сентября тепло подается в 90% жилых домах и 95% социальных объектах", - отметил Бирюков.По указанию мэра Москвы отопительный сезон в столице стартовал в понедельник, 13 сентября. Запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до пяти суток. Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, после тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.
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москва, петр бирюков, жкх
12:28 16.09.2021
 

Бирюков: отопление включили в более 90% жилых домов и соцобъектов Москвы

© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / Georg.S.V
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отопление включили в более 90% жилых домах и соцобъектах Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"По состоянию на 10.00 16 сентября тепло подается в 90% жилых домах и 95% социальных объектах", - отметил Бирюков.
Запуск отопления в тепловом узле подвала жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 16:12В России
"Будут под теплом". Москвичам начали включать отопление
По указанию мэра Москвы отопительный сезон в столице стартовал в понедельник, 13 сентября. Запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до пяти суток. Первыми отопление получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, после тепло поступит на предприятия торговли и промышленности.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
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