https://ria.ru/20210916/otlov-1750216385.html

Черные приюты. Кто наживается на "собачьих" контрактах с государством

Черные приюты. Кто наживается на "собачьих" контрактах с государством - РИА Новости, 16.09.2021

Черные приюты. Кто наживается на "собачьих" контрактах с государством

В России полтора года действует федеральная программа по отлову и стерилизации бездомных животных. Муниципальные бюджеты уже потратили десятки миллионов рублей. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:00

2021-09-16T08:00

2021-09-16T08:04

общество

белгородская область

курская область

удмуртская республика (удмуртия)

владимир бурматов

волонтеры

бездомные животные

собаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594390810_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_0858208113c712150d64535cf9cb5d47.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Мария Семенова. В России полтора года действует федеральная программа по отлову и стерилизации бездомных животных. Муниципальные бюджеты уже потратили десятки миллионов рублей. Однако, как выяснило РИА Новости, нанятые частные фирмы часто оказывают услуги только на бумаге, а больные и агрессивные собаки так и остаются на улицах.Охота и космосВесной никому не известный подросток из Удмуртии неожиданно разбогател. Практически все районы заключили с ним контракты на отлов бездомных животных в рамках общероссийской программы ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), запущенной в 2020-м после запрета на отстрел бродячих псов. Во многих регионах государственных приютов нет, поэтому отловом занимаются не власти, а частники.Обычно подрядчика выбирают через тендер: Единая информационная система при этом отображает как сумму и условия контракта, так и сведения о поставщике услуг. Но по ИНН 15-летнего жителя Удмуртии не найти ни одного договора. Оказывается, районные администрации сотрудничали с подростком напрямую, без электронного аукциона. Это законно: согласно 44-ФЗ, если сумма контракта меньше 600 тысяч, тендер необязателен.Речь идет о "ИП Бузанаков". По данным ЕГРЮЛ, молодой человек оформил предприятие в сентябре 2020-го, а уже в августе 2021-го его ликвидировал. Основное направление — охота, отлов и отстрел диких зверей. Есть еще 13 дополнительных, в том числе разведение животных, сельское хозяйство, сбор отходов и даже "деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом".Вера на словоБольшинство заключенных с Бузанаковым контрактов — типовые. По ним исполнитель обязан присылать заказчику видеозаписи процесса отлова, а также размещать в Сети информацию о питомцах. Эти пункты есть в договорах со всеми удмуртскими райадминистрациями.При этом чиновники признались, что предприниматель ни разу не представил видеоотчеты.В Сарапульском районе заявили, что ловец собак выполнил работу в полном объеме, но запись тоже не прислал. Впрочем, в честности бизнесмена не сомневаются, ведь тот "тесно сотрудничал" с администрациями поселений.Правда, на местах говорят иное. В один из поселков, который оформил заявку на отлов, никто не приехал. В другом Бузанаков показал местному главе оборудование, а через пару дней в селе заметили пару собак с желтой биркой. Хотя процедуру чипирования тоже никто не видел.Судя по информации, полученной корреспондентом от райадминистраций и зоозащитников, 15-летний предприниматель получил за работы более миллиона рублей.Приют, которого нетВ то же время в Удмуртии хорошо знают отца подростка — Игоря Бузанакова, отстрельщика уличных собак. По данным ЕГРЮЛ, в 2020-м он учредил приют для бездомных животных "Надежда". Юридический адрес — квартира на Сибирской улице в Глазове. Фактический, по словам самого директора и информации на странице учреждения в соцсетях, — улица Пригородная, 1.Там действительно есть питомник. Только называется он по-другому: "Мы в ответе". И руководит им не Бузанаков-старший, а Ольга Капустянова.Она рассказала, что "Мы в ответе" и "Надежда" по документам расположены на участке, принадлежащем станции юных натуралистов. По одному адресу, но в разных корпусах."Их приют не работает. Туда не пройти: крапива по пояс, разрушенные ступеньки. Там никто никогда не появляется, животных не было", — уверяет Капустянова.Ее слова подтверждают и зоозащитники, которые лично убедились, что "Надежды", по сути, не существует.На странице приюта "Надежда" в соцсетях нет ни одной фотографии с питомцами в вольерах. Есть только контакты помощницы Бузанакова — Татьяны Вдовиной, которая заведует хозяйством. Но та не взяла трубку. "Она из частного сектора в Глазове, — говорит Капустянова. — Животных, видимо, там же держат".Зато удалось связаться с Игорем Бузанаковым. На вопрос, где на самом деле "Надежда", а также где проходят карантин собаки, отловленные его сыном по муниципальному контракту, он не ответил и пообещал перезвонить. Потом объяснил, что сейчас в приюте на улице Пригородной ремонт и животных там нет: "Контракты на отлов завершены, зачем мне они?"По поводу имеющейся у зоозащитников видеозаписи, подтверждающей отсутствие питомцев на территории приюта и ранее, заявил: "Волонтеры просто не дошли до места". Во время работы по программе ОСВВ, утверждает он, псов держали "в другом корпусе".Черный приютУдмуртия — не единственный регион, где с реализацией ОСВВ проблемы. Так, в Марий Эл контракты с несколькими районами республики заключила индивидуальный предприниматель Надежда Светлакова. К ней у местных зоозащитников давно масса вопросов.В сентябре добровольцы решили проверить приют Светлаковой — удостоверение общественного инспектора по закону дает им такое право. Зоозащитники ужаснулись: закрытое на замок кирпичное строение, у входа — еще не окоченевший труп собаки. Вокруг здания на привязи несколько животных. Причем будок для них либо нет вообще, либо они слишком маленькие, чтобы укрыться от жары или дождя. На всех питомцев — две пустые миски. В холодном подвале нашли отощавшего пса. Волонтеры в подтверждение слов представили редакции видеозаписи.Зоозащитники даже окрестили предприятие Светлаковой "черным приютом" и "бухенвальдом региона".Владелица, в свою очередь, объяснила РИА Новости: собак вывели из здания, "чтобы не дышали краской", пока его ремонтируют. А волонтеры, по ее словам, "выломали окно и проникли внутрь, этим занимается полиция". Животных якобы перевели в другое место, но куда именно, не уточнила.Цангер отметила, что зоозащитники в Марий Эл стерилизуют животных на собственные средства."Мы, как попрошайки, по друзьям и знакомым собираем деньги. Арендовали у банно-прачечного комбината помещение, куда приезжает ветеринар. Прооперированных собак беру к себе на передержку. Сейчас у меня десять. За месяц стерилизуем около тридцати".Масштабная проблемаБьют тревогу и в Белгородской области. Волонтеры сообщают, что муниципальные контракты всегда выигрывает одна и та же контора — ООО "Милена" из-под Курска. Хотя в регионе и так достаточно приютов."Собак с бирками возвращают, но не тех, на которых мы составляли заявки. Отчеты не показывают. За одного питомца фирма получает 15 200 рублей, хотя всем известны компании, где все гораздо дешевле", — уточняет волонтер из Валуек Вера Иванова.Администрация Валуек и "Милена" заключили контракт на 152 тысячи рублей. В перечне услуг по договору: отлов, транспортировка, стерилизация, содержание в карантине на десять дней после операции, чипирование, возврат в среду обитания, эвтаназия и утилизация трупа.Впрочем, приют хотя бы реально существует. Но довольно далеко от Валуек — в 330 километрах, в Курской области. Это примерно четыре с половиной часа езды. А в контракте прописано, что отловленное животное не должно находиться в перевозке более трех часов.Местные СМИ сообщали, что прокуратура уже выявила в приюте "Милена" нарушения. Например, по документам организация торгует зерном, а отлов и оказание ветеринарных услуг в списке дополнительной деятельности не значатся. Более того, у фирмы нет помещения для стационара и площадки для выгула животных.Обеспокоены ситуацией не только зоозащитники и прокуроры. Речь идет о бюджетных средствах, которые расхищаются, подчеркивает Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По его мнению, муниципалитеты должны заключать договоры только с организациями, которые хорошо себя зарекомендовали.Примечательно, что за полтора года действия программы ОСВВ возбудили всего несколько уголовных дел — только по самым вопиющим случаям жестокого обращения с животными, которые стали достоянием широкой общественности. Десятки же других не менее тревожных историй попросту замалчиваются на местах и остаются в тени.

https://ria.ru/20210524/sobaki-1733301368.html

https://ria.ru/20210319/sobaki-1601876030.html

https://ria.ru/20210126/zhivotnye-1594523099.html

белгородская область

курская область

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белгородская область, курская область, удмуртская республика (удмуртия), владимир бурматов, волонтеры, бездомные животные, собаки