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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html
Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите
Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите - РИА Новости, 16.09.2021
Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите
Новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:55
2021-09-16T09:01
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
тома песке
акихико хосиде
петр дубров
шейн кимброу
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек.В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шестеро космонавтов - на российской станции "Мир", семеро – в американском шаттле "Индевор".На МКС сейчас семеро: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.В ночь на четверг от китайской орбитальной станции "Тяньгун" отстыковался корабль "Шэньчжоу-12" для возвращения на Землю 17 сентября трех космонавтов Поднебесной - Не Хайшэна, Лю Бомина и Тана Хунбо.Также в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) ракетой-носителем Falcon 9 был запущен пилотируемый корабль Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, вошли четыре гражданина США: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 600 километров.
https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, тома песке, акихико хосиде, петр дубров, шейн кимброу
08:55 16.09.2021 (обновлено: 09:01 16.09.2021)
 
Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите

Побит державшийся четверть века рекорд по числу людей на околоземной орбите

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек.
В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шестеро космонавтов - на российской станции "Мир", семеро – в американском шаттле "Индевор".
На МКС сейчас семеро: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.
В ночь на четверг от китайской орбитальной станции "Тяньгун" отстыковался корабль "Шэньчжоу-12" для возвращения на Землю 17 сентября трех космонавтов Поднебесной - Не Хайшэна, Лю Бомина и Тана Хунбо.
Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с гражданским экипажем - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Также в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) ракетой-носителем Falcon 9 был запущен пилотируемый корабль Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, вошли четыре гражданина США: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 600 километров.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийТома ПескеАкихико ХосидеПетр ДубровШейн Кимброу
 
 
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