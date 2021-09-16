https://ria.ru/20210916/orbita-1750262313.html

Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите

Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите - РИА Новости, 16.09.2021

Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите

Новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:55

2021-09-16T08:55

2021-09-16T09:01

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

тома песке

акихико хосиде

петр дубров

шейн кимброу

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек.В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шестеро космонавтов - на российской станции "Мир", семеро – в американском шаттле "Индевор".На МКС сейчас семеро: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.В ночь на четверг от китайской орбитальной станции "Тяньгун" отстыковался корабль "Шэньчжоу-12" для возвращения на Землю 17 сентября трех космонавтов Поднебесной - Не Хайшэна, Лю Бомина и Тана Хунбо.Также в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) ракетой-носителем Falcon 9 был запущен пилотируемый корабль Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, вошли четыре гражданина США: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 600 километров.

https://ria.ru/20210916/ekipazh-1750253439.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, тома песке, акихико хосиде, петр дубров, шейн кимброу