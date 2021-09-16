https://ria.ru/20210916/oon-1750312694.html

В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе"

В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе" - РИА Новости, 16.09.2021

В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе"

Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:53

2021-09-16T12:53

2021-09-16T12:53

в мире

украина

киев

дмитрий песков

совет европы

мид украины

сергей лавров

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746907019_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_89d18fa083e1eb68b4029359ccef01a7.jpg

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - сказал Кулеба на брифинге в четверг. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.По его словам, это произошло абсолютно по политическим мотивам. "Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности", - отметил Кулеба.Он высказал недовольство таким подходом ООН, так как, по его мнению, организация должна защищать общие принципы, а не интересы отдельных государств."Когда мы видим участие таких уважаемых организаций как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", - подчеркнул Кулеба.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/krym-1750130078.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, дмитрий песков, совет европы, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия