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В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе"
В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе" - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе"
Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:53
2021-09-16T12:53
в мире
украина
киев
дмитрий песков
совет европы
мид украины
сергей лавров
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие."Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - сказал Кулеба на брифинге в четверг. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.По его словам, это произошло абсолютно по политическим мотивам. "Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности", - отметил Кулеба.Он высказал недовольство таким подходом ООН, так как, по его мнению, организация должна защищать общие принципы, а не интересы отдельных государств."Когда мы видим участие таких уважаемых организаций как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", - подчеркнул Кулеба.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, совет европы, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия
12:53 16.09.2021
 
В МИД Украины объяснили отказ ООН от участия в "Крымской платформе"

Глава МИД Украины: ООН проигнорировала "Крымскую платформу" по политическим мотивам

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
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КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит "Крымской платформы" по политическим мотивам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
"Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - сказал Кулеба на брифинге в четверг. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
По его словам, это произошло абсолютно по политическим мотивам. "Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевым заданием ООН является именно поддержка мира и безопасности", - отметил Кулеба.
Он высказал недовольство таким подходом ООН, так как, по его мнению, организация должна защищать общие принципы, а не интересы отдельных государств.
"Когда мы видим участие таких уважаемых организаций как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит нам и о состоянии дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире. Могу откровенно дипломатически сказать, что это неправильное понимание, которое мы будем изменять, потому что надо защищать принципы, а не интересы отдельных государств, которые нарушают международное право", - подчеркнул Кулеба.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 11:35Сказано в эфире
"Есть факты". Политолог о сговоре участников "Крымской платформы"
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковСовет ЕвропыМИД УкраиныСергей ЛавровДмитрий КулебаРоссия
 
 
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