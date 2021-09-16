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Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ
Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021
Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ
Усиление военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает условия для военных провокаций и... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:22
2021-09-16T10:22
безопасность
белоруссия
одкб
нато
александр лукашенко
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Усиление военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает условия для военных провокаций и инцидентов, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите ОДКБ, подробности приводит пресс-служба президента на его официальном сайте."Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО… Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов", - сказал Лукашенко.В частности, белорусский лидер обратил внимание, что в этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и на Украине, и только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тысяч до 110 тысяч военнослужащих."При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - сказал Лукашенко.
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безопасность, белоруссия, одкб, нато, александр лукашенко
10:22 16.09.2021
 
Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ

Президент Белоруссии Лукашенко: усиление НАТО создает условие для провокаций вблизи ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Усиление военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает условия для военных провокаций и инцидентов, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите ОДКБ, подробности приводит пресс-служба президента на его официальном сайте.
"Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО… Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов", - сказал Лукашенко.
В частности, белорусский лидер обратил внимание, что в этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и на Украине, и только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тысяч до 110 тысяч военнослужащих.
"При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - сказал Лукашенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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БезопасностьБелоруссияОДКБНАТОАлександр Лукашенко
 
 
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