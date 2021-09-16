https://ria.ru/20210916/odkb-1750274907.html

Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ

Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ - РИА Новости, 16.09.2021

Лукашенко заявил о риске военных провокаций на западных границах ОДКБ

Усиление военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает условия для военных провокаций и... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:22

2021-09-16T10:22

2021-09-16T10:22

безопасность

белоруссия

одкб

нато

александр лукашенко

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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Усиление военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает условия для военных провокаций и инцидентов, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите ОДКБ, подробности приводит пресс-служба президента на его официальном сайте."Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО… Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов", - сказал Лукашенко.В частности, белорусский лидер обратил внимание, что в этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и на Украине, и только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тысяч до 110 тысяч военнослужащих."При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20210915/nato-1750115490.html

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безопасность, белоруссия, одкб, нато, александр лукашенко