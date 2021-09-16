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Наука
https://ria.ru/20210916/odezhda-1750382673.html
Ученые выяснили, когда человек начал использовать одежду
Ученые выяснили, когда человек начал использовать одежду - РИА Новости, 16.09.2021
Ученые выяснили, когда человек начал использовать одежду
В пещере на Атлантическом побережье Марокко археологи обнаружили более 60 костяных инструментов, которые древние люди использовали для производства одежды из... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:00
2021-09-16T19:18
наука
одежда
марокко
африка
археология
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В пещере на Атлантическом побережье Марокко археологи обнаружили более 60 костяных инструментов, которые древние люди использовали для производства одежды из кожи и меха. Возраст находок составляет 90-120 тысяч лет. Это старейшее на сегодняшний день свидетельство изготовления одежды представителями Homo sapiens. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.Начало использования одежды — важная веха в истории человечества. Ее появление не только знаменует собой подъем человека на очередную ступеньку в культурной и когнитивной эволюции, это новшество дало людям возможность расселиться за пределы Африки, в более холодные и неблагоприятные с точки зрения климата регионы.Археологи и антропологи сходятся на том, что Homo sapiens начали использовать одежду в позднем плиоцене, но точнее до сих пор сказать не могли: кожа, меха и другие органические материалы, используемые для изготовления, плохо сохраняются в археологической летописи. Поэтому ученые постоянно пытаются найти косвенные доказательства появления у древних людей технологий производства одежды — специализированные инструменты для выделки шкур.Исследователи, изучающие стоянку древнего человека в пещере Контребандье в Марокко, нашли здесь около 12 тысяч фрагментов костей животных, по крайней мере 60 из которых были идентифицированы учеными как инструменты для снятия шкур и выделки кожи. Найденные костяные инструменты обладают определенной правильной формой, они отполированы и сглажены, что свидетельствует о длительном использовании.Рядом с костяными инструментами нашли кости мелких пушных зверей — песочных лисиц, золотых шакалов и диких кошек — со следами, свидетельствующими о том, что животных разделывали для снятия с них шкуры. Обнаруженные в пещере кости других видов животных, относящихся к крупному рогатому скоту, имеют отметки другого типа, указывающие на то, что их перерабатывали ради мяса."Комбинация костей хищников со следами снятия шкуры и костяными инструментами, которые, вероятно, использовались также для обработки меха, дает весьма убедительные косвенные доказательства производства самой ранней одежды в археологической летописи, — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи Эмили Халлетт (Emily Hallett) из германского Института истории человечества Макса Планка. — Но, учитывая уровень специализации, эти инструменты, вероятно, являются частью более ранней традиции, примеры которой еще не найдены".Эксперты сравнили инструменты из пещеры Контребандье с описаниями инструментов для обработки кожи из других исследований и обнаружили, что они имеют ту же форму и такие же отметины. Возраст древнейшей из находок составляет 120 тысяч лет. Это самое раннее на сегодняшний день свидетельство возникновения культуры производства одежды и специализированных инструментов для ее изготовления.В целом, по мнению исследователей, находки из пещеры Контрабандье подчеркивают возникновение в позднем палеоцене в Африке сложной культуры, включающей использование множество разнообразных материалов для изготовления специализированных инструментов."Костяные орудия из пещеры Контребандье демонстрируют, что примерно 120 тысяч лет назад Homo sapiens начал активно использовать кости для изготовления специализированных инструментов для решения конкретных задач, включая обработку кожи и меха. Эта особенность, по-видимому, является базовой для нашего вида, а не появившейся после экспансии в Евразию", — резюмирует Халлетт.
https://ria.ru/20210902/genom-1748384434.html
https://ria.ru/20210915/statui-1750127304.html
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одежда, марокко, африка, археология
18:00 16.09.2021 (обновлено: 19:18 16.09.2021)
 

Ученые выяснили, когда человек начал использовать одежду

© Фото : Emily Yuko Hallett, 2009Сушка шкур на современной кожевенной фабрике в Марокко
Сушка шкур на современной кожевенной фабрике в Марокко - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Emily Yuko Hallett, 2009
Сушка шкур на современной кожевенной фабрике в Марокко
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В пещере на Атлантическом побережье Марокко археологи обнаружили более 60 костяных инструментов, которые древние люди использовали для производства одежды из кожи и меха. Возраст находок составляет 90-120 тысяч лет. Это старейшее на сегодняшний день свидетельство изготовления одежды представителями Homo sapiens. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.
Начало использования одежды — важная веха в истории человечества. Ее появление не только знаменует собой подъем человека на очередную ступеньку в культурной и когнитивной эволюции, это новшество дало людям возможность расселиться за пределы Африки, в более холодные и неблагоприятные с точки зрения климата регионы.
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Археологи и антропологи сходятся на том, что Homo sapiens начали использовать одежду в позднем плиоцене, но точнее до сих пор сказать не могли: кожа, меха и другие органические материалы, используемые для изготовления, плохо сохраняются в археологической летописи. Поэтому ученые постоянно пытаются найти косвенные доказательства появления у древних людей технологий производства одежды — специализированные инструменты для выделки шкур.
Исследователи, изучающие стоянку древнего человека в пещере Контребандье в Марокко, нашли здесь около 12 тысяч фрагментов костей животных, по крайней мере 60 из которых были идентифицированы учеными как инструменты для снятия шкур и выделки кожи. Найденные костяные инструменты обладают определенной правильной формой, они отполированы и сглажены, что свидетельствует о длительном использовании.
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Рядом с костяными инструментами нашли кости мелких пушных зверей — песочных лисиц, золотых шакалов и диких кошек — со следами, свидетельствующими о том, что животных разделывали для снятия с них шкуры. Обнаруженные в пещере кости других видов животных, относящихся к крупному рогатому скоту, имеют отметки другого типа, указывающие на то, что их перерабатывали ради мяса.
"Комбинация костей хищников со следами снятия шкуры и костяными инструментами, которые, вероятно, использовались также для обработки меха, дает весьма убедительные косвенные доказательства производства самой ранней одежды в археологической летописи, — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи Эмили Халлетт (Emily Hallett) из германского Института истории человечества Макса Планка. — Но, учитывая уровень специализации, эти инструменты, вероятно, являются частью более ранней традиции, примеры которой еще не найдены".
© Фото : Jacopo Niccolò Cerasoni Костяной инструмент возрастом 120-90 тысяч лет из пещеры Контребандье в Марокко
 Костяной инструмент возрастом 120-90 тысяч лет из пещеры Контребандье в Марокко - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Jacopo Niccolò Cerasoni
Костяной инструмент возрастом 120-90 тысяч лет из пещеры Контребандье в Марокко
Эксперты сравнили инструменты из пещеры Контребандье с описаниями инструментов для обработки кожи из других исследований и обнаружили, что они имеют ту же форму и такие же отметины. Возраст древнейшей из находок составляет 120 тысяч лет. Это самое раннее на сегодняшний день свидетельство возникновения культуры производства одежды и специализированных инструментов для ее изготовления.
В целом, по мнению исследователей, находки из пещеры Контрабандье подчеркивают возникновение в позднем палеоцене в Африке сложной культуры, включающей использование множество разнообразных материалов для изготовления специализированных инструментов.
"Костяные орудия из пещеры Контребандье демонстрируют, что примерно 120 тысяч лет назад Homo sapiens начал активно использовать кости для изготовления специализированных инструментов для решения конкретных задач, включая обработку кожи и меха. Эта особенность, по-видимому, является базовой для нашего вида, а не появившейся после экспансии в Евразию", — резюмирует Халлетт.
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