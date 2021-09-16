https://ria.ru/20210916/obvinenie-1750342367.html

СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам

СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам - РИА Новости, 16.09.2021

СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам

СК РФ предъявил обвинение одной из фигурантов уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:03

2021-09-16T15:03

2021-09-16T15:03

выборы в государственную думу

происшествия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение одной из фигурантов уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщил РИА Новости в четверг адвокат девушки Аркадий Шиндяпин."Марии Платоновой действительно предъявили обвинение по статье 212 УК РФ. Сегодня ей должны избирать меру пресечения, но мы пока мы не знаем, о чем будет ходатайствовать следствие", - сказал собеседник агентства.Ранее сегодня Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Чебанова и "иных лиц" по статье "Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках". По утверждению ведомства, не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, через которые пытались организовать массовые беспорядки в дни единого голосования с 17 по 20 сентября.Согласно исследованиям, на которые ссылается СК РФ, в видеороликах присутствуют "побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц".

https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html

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происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия