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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/obvinenie-1750342367.html
СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам
СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам - РИА Новости, 16.09.2021
СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам
СК РФ предъявил обвинение одной из фигурантов уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:03
2021-09-16T15:03
выборы в государственную думу
происшествия
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение одной из фигурантов уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщил РИА Новости в четверг адвокат девушки Аркадий Шиндяпин."Марии Платоновой действительно предъявили обвинение по статье 212 УК РФ. Сегодня ей должны избирать меру пресечения, но мы пока мы не знаем, о чем будет ходатайствовать следствие", - сказал собеседник агентства.Ранее сегодня Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Чебанова и "иных лиц" по статье "Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках". По утверждению ведомства, не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, через которые пытались организовать массовые беспорядки в дни единого голосования с 17 по 20 сентября.Согласно исследованиям, на которые ссылается СК РФ, в видеороликах присутствуют "побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц".
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происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:03 16.09.2021
 
СК начал предъявлять обвинения фигурантам дела о призывах к беспорядкам

СК предъявил обвинение фигурантке уголовного дела о призывах к беспорядкам в дни выборов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение одной из фигурантов уголовного дела о склонении к массовым беспорядкам в дни голосования на выборах в Госдуму через сеть Telegram-каналов, сообщил РИА Новости в четверг адвокат девушки Аркадий Шиндяпин.
"Марии Платоновой действительно предъявили обвинение по статье 212 УК РФ. Сегодня ей должны избирать меру пресечения, но мы пока мы не знаем, о чем будет ходатайствовать следствие", - сказал собеседник агентства.
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Ранее сегодня Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрия Чебанова и "иных лиц" по статье "Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках". По утверждению ведомства, не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, через которые пытались организовать массовые беспорядки в дни единого голосования с 17 по 20 сентября.
Согласно исследованиям, на которые ссылается СК РФ, в видеороликах присутствуют "побуждения к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц".
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