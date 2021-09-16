https://ria.ru/20210916/obse-1750375620.html

Лукашевич прокомментировал отказ ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму

Лукашевич прокомментировал отказ ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2021

Лукашевич прокомментировал отказ ОБСЕ от мониторинга выборов в Госдуму

Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, заявил в четверг постоянный представитель... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:13

2021-09-16T17:13

2021-09-16T17:13

выборы в государственную думу

в мире

александр лукашевич

обсе

россия

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич."На фоне прозвучавших бестактных замечаний по поводу предстоящих выборов в России подчеркнем, что отказ Парламентской ассамблеи от мониторинга электоральных процессов в нашей стране не обоснован и политизирован. Вынужденное ограничение численности наблюдательной миссии обусловлено пандемией коронавируса и необходимостью обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. Эта мера относится ко всем иностранным организациям и не противоречит международным обязательствам России, в том числе в рамках ОБСЕ", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ в ответ на выступление председателя.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750345266.html

россия

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в мире, александр лукашевич, обсе, россия