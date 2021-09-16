https://ria.ru/20210916/obraztsov-1750294199.html

Театр кукол Образцова открывает детскую студию

Театр кукол Образцова открывает детскую студию - РИА Новости, 16.09.2021

Театр кукол Образцова открывает детскую студию

Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова готовит к открытию детскую театральную студию, а также лабораторию для молодых... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:41

2021-09-16T11:41

2021-09-16T11:42

культура

театр кукол имени с. в. образцова

новости культуры

театр

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова готовит к открытию детскую театральную студию, а также лабораторию для молодых специалистов, сообщила директор учреждения Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.Кроме того, в первом квартале 2022 года в театре начнет работать проект по привлечению молодых специалистов "Лаборатория Ц". Участники проекта должны будут представить 10-минутные эскизы на заданную тематику, финалисты смогут получить возможность представить свои постановки в региональных театрах или на сцене Театра Образцова, добавили в пресс-службе ведомства.Режиссер Екатерина Образцова работает над спектаклем об основателе театра "Я – Сергей Образцов". Премьеру постановки, главную роль в которой исполнит актер Евгений Цыганов, зрители смогут увидеть в декабре этого года."Это очень важная история в театре, который носит имя этого режиссера. Этим спектаклем мы закроем юбилейный год Сергея Образцова", - сообщил главный режиссер театра Борис Константинов, которого процитировали в пресс-службе.Директор театра добавила, что в 2021 году театр проведет Международный фестиваль театров кукол имени Образцова "Образцовфест" и первый межрегиональный фестиваль детских театров кукол "Образ", заключила пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20210705/obraztsov-1739571569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр кукол имени с. в. образцова, новости культуры, театр