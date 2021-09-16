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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/obraztsov-1750294199.html
Театр кукол Образцова открывает детскую студию
Театр кукол Образцова открывает детскую студию - РИА Новости, 16.09.2021
Театр кукол Образцова открывает детскую студию
Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова готовит к открытию детскую театральную студию, а также лабораторию для молодых... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:41
2021-09-16T11:42
культура
театр кукол имени с. в. образцова
новости культуры
театр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова готовит к открытию детскую театральную студию, а также лабораторию для молодых специалистов, сообщила директор учреждения Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.Кроме того, в первом квартале 2022 года в театре начнет работать проект по привлечению молодых специалистов "Лаборатория Ц". Участники проекта должны будут представить 10-минутные эскизы на заданную тематику, финалисты смогут получить возможность представить свои постановки в региональных театрах или на сцене Театра Образцова, добавили в пресс-службе ведомства.Режиссер Екатерина Образцова работает над спектаклем об основателе театра "Я – Сергей Образцов". Премьеру постановки, главную роль в которой исполнит актер Евгений Цыганов, зрители смогут увидеть в декабре этого года."Это очень важная история в театре, который носит имя этого режиссера. Этим спектаклем мы закроем юбилейный год Сергея Образцова", - сообщил главный режиссер театра Борис Константинов, которого процитировали в пресс-службе.Директор театра добавила, что в 2021 году театр проведет Международный фестиваль театров кукол имени Образцова "Образцовфест" и первый межрегиональный фестиваль детских театров кукол "Образ", заключила пресс-служба ведомства.
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театр кукол имени с. в. образцова, новости культуры, театр
11:41 16.09.2021 (обновлено: 11:42 16.09.2021)
 

Театр кукол Образцова открывает детскую студию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасы на здании Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова в Москве
Часы на здании Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова готовит к открытию детскую театральную студию, а также лабораторию для молодых специалистов, сообщила директор учреждения Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
"У театра большой методический опыт, но централизованная работа в этом направлении последние годы не проводилась. Сейчас у нас разработана программа для Детской театральной студии при театре, приглашены педагоги, набраны четыре группы по 10 ребят разных возрастов. 24 сентября мы хотим сделать торжественное посвящение студийцев", - сказала Булукова, которую процитировали в пресс-службе минкультуры.
Кроме того, в первом квартале 2022 года в театре начнет работать проект по привлечению молодых специалистов "Лаборатория Ц". Участники проекта должны будут представить 10-минутные эскизы на заданную тематику, финалисты смогут получить возможность представить свои постановки в региональных театрах или на сцене Театра Образцова, добавили в пресс-службе ведомства.
Режиссер Екатерина Образцова работает над спектаклем об основателе театра "Я – Сергей Образцов". Премьеру постановки, главную роль в которой исполнит актер Евгений Цыганов, зрители смогут увидеть в декабре этого года.
"Это очень важная история в театре, который носит имя этого режиссера. Этим спектаклем мы закроем юбилейный год Сергея Образцова", - сообщил главный режиссер театра Борис Константинов, которого процитировали в пресс-службе.
Директор театра добавила, что в 2021 году театр проведет Международный фестиваль театров кукол имени Образцова "Образцовфест" и первый межрегиональный фестиваль детских театров кукол "Образ", заключила пресс-служба ведомства.
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КультураТеатр кукол имени С. В. ОбразцоваНовости культурыТеатр
 
 
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