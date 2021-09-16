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Германия не ответила ни на один запрос по Навальному, заявили в МИД
Германия не ответила ни на один запрос по Навальному, заявили в МИД - РИА Новости, 16.09.2021
Германия не ответила ни на один запрос по Навальному, заявили в МИД
Генпрокуратура России направила ФРГ 8 запросов по произошедшему с Алексеем Навальным, Берлин оставил их без ответа, пытаясь показать, что хотели бы забыть о... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:09
германия
генеральная прокуратура рф
алексей навальный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
госпитализация алексея навального
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России направила ФРГ 8 запросов по произошедшему с Алексеем Навальным, Берлин оставил их без ответа, пытаясь показать, что хотели бы забыть о теме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.“Стоит напомнить, что без какой-либо внятной реакции остались направленные в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам 8 запросов и писем Генпрокуратуры России с просьбами предоставления вещественных доказательств и прояснения различных обстоятельств, которые связаны с так называемым отравлением Навального”, - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, в двусторонних дипломатических и межведомственных контактах немецкие контрагенты просто открытым текстом заявляют о своем нежелании продолжать диалог по этому вопросу."Они пытаются всячески нам показать, что больше эта тема не вызывает у них никакого интереса и они хотели бы о ней забыть, якобы в Берлине не видят в этом смысла и решение германской стороны не передавать России биоматериалы Навального, доказывающие его отравление "Новичком", как они утверждали, а также формулу якобы обнаруженного в его организме германскими военными экспертами вещества не будет пересмотрено", - добавила она.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
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германия, генеральная прокуратура рф, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, госпитализация алексея навального
17:09 16.09.2021
 
Германия не ответила ни на один запрос по Навальному, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Германия не ответила ни на один запрос по делу Навального

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генпрокуратура России направила ФРГ 8 запросов по произошедшему с Алексеем Навальным, Берлин оставил их без ответа, пытаясь показать, что хотели бы забыть о теме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Стоит напомнить, что без какой-либо внятной реакции остались направленные в течение 2020-2021 годов германским правоохранительным органам 8 запросов и писем Генпрокуратуры России с просьбами предоставления вещественных доказательств и прояснения различных обстоятельств, которые связаны с так называемым отравлением Навального”, - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, в двусторонних дипломатических и межведомственных контактах немецкие контрагенты просто открытым текстом заявляют о своем нежелании продолжать диалог по этому вопросу.
"Они пытаются всячески нам показать, что больше эта тема не вызывает у них никакого интереса и они хотели бы о ней забыть, якобы в Берлине не видят в этом смысла и решение германской стороны не передавать России биоматериалы Навального, доказывающие его отравление "Новичком", как они утверждали, а также формулу якобы обнаруженного в его организме германскими военными экспертами вещества не будет пересмотрено", - добавила она.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 15:29Выборы в Государственную думу
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Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 15:25Выборы в Государственную думу
В ГД заявили о связи между инцидентом с Навальным и вмешательством в выборы
 
ГерманияГенеральная прокуратура РФАлексей НавальныйМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваГоспитализация Алексея Навального
 
 
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