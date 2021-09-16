https://ria.ru/20210916/natsizm-1750403277.html

Лукашевич обвинил Киев в борьбе с символами победы над нацизмом

Лукашевич обвинил Киев в борьбе с символами победы над нацизмом - РИА Новости, 16.09.2021

Лукашевич обвинил Киев в борьбе с символами победы над нацизмом

Власти Украины развернули кампанию по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:09

2021-09-16T19:09

2021-09-16T19:09

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львовская область

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содружество

александр лукашевич

обсе

россия

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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Власти Украины развернули кампанию по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.По его словам, вопреки заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что влияние неонацистов в стране сегодня "меньше чем ноль", реальная ситуация свидетельствует об обратном."На Украине весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка. Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики – их именами называют улицы и социальные объекты. Помимо этого, в нарушение имеющихся международно-правовых обязательств в стране развернута кампания по уничтожению символов памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.В качестве свежего примера постпред привел снос монумента Боевой Славы, который в июле завершили власти Львова – памятника советским солдатам разных национальностей, павшим в боях за освобождение Украины. По словам Лукашевича, городские власти теперь официально запланировали уничтожение памятного знака в виде копии ордена Великой Отечественной войны, расположенного на Марсовом поле, а власти города Дрогобыч Львовской области намерены разрушить мемориал "Вечный огонь" на братской могиле советских солдат, погибших в боях за освобождение Западной Украины в 1944 году."Надругательство над символами и памятниками общей для всех народов Советского Союза Победы осуществляется в нарушение обязательств Украины по Соглашению об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого Украина остается. Как никогда уместной видится крылатая фраза: кто забывает уроки истории – обречен на их повторение", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750366516.html

https://ria.ru/20210916/nato-1750400403.html

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в мире, львов, львовская область, владимир зеленский, содружество , александр лукашевич, обсе, россия