https://ria.ru/20210916/nato-1750400403.html

Украина не станет членом НАТО в ближайшие десять лет, заявил экс-посол США

Украина не станет членом НАТО в ближайшие десять лет, заявил экс-посол США - РИА Новости, 16.09.2021

Украина не станет членом НАТО в ближайшие десять лет, заявил экс-посол США

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом НАТО ближайшие 10 лет. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:52

2021-09-16T18:52

2021-09-16T19:11

в мире

украина

сша

андерс фог расмуссен

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владимир зеленский

евросоюз

нато

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КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом НАТО ближайшие 10 лет.Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Вашингтон заявил, что американский лидер Джо Байден поддержал стремление Киева вступить в НАТО."Я не вижу членства Украины в НАТО даже через пять лет, даже через 10 лет. Конечно, если что-то в корне изменится, то может быть. Но без таких изменений я этого не вижу", - заявил Хербст в эфире телеканала "Апостроф ТВ".По его словам, президент США Джо Байден хочет видеть Украину и Грузию в НАТО, но не может действовать вопреки европейским союзникам, часть из которых выступают против членства этих стран в альянсе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210831/nato-1747912168.html

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html

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в мире, украина, сша, андерс фог расмуссен, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, нато, верховная рада украины, россия