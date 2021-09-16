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Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье
Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье - РИА Новости, 16.09.2021
Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье
Полиция проверяет инцидент с нападением пумы на пенсионерку в посёлке Пермского края, женщина получила травмы лица, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:02
2021-09-16T17:32
происшествия
пермский край
березники
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с нападением пумы на пенсионерку в посёлке Пермского края, женщина получила травмы лица, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.По данным ведомства, инцидент произошёл 4 сентября в посёлке Орел, рядом с пермскими Березниками. На улице на 75-летнюю пенсионерку напала пума. Женщина получила травмы лица, ей была оказана медицинская помощь. В соцсетях указывалось, что животное напало на жительницу посёлка, когда она работала в огороде рядом с домом."Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются", - рассказали в ведомстве.В краевом минприроды РИА Новости пояснили, что пума в Прикамье не водится. Источник агентства рассказал, что пума содержалась в частном доме, для животного были созданы "очень хорошие условия".Жизни пумы посвящен Instagram-аккаунт, где около 35 тысяч подписчиков, его ведет девушка, в чьем персональном аккаунте публикуются посты с геометкой поселок Орел. Из размещенных в Instagram фото и видео известно, что животное обитает в большом вольере. Девушка публикует видео, где играет с взрослым самцом пумы во дворе частного дома, целует животное, укладывает спать, кормит мясом со шпажки из своего рта, выгуливает на поводке в лесу.В комментариях она поясняет, что прекрасно "чувствует" зверя, его настроение и состояние, поэтому общение с ним безопасно. На странице также периодически появляются видео с двумя львятами и двумя сервалами.
https://ria.ru/20210717/lev-1741696473.html
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происшествия, пермский край, березники, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:02 16.09.2021 (обновлено: 17:32 16.09.2021)
 
Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье

Полиция проверит инцидент с нападением пумы на пенсионерку недалеко от Березников

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПума
Пума - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с нападением пумы на пенсионерку в посёлке Пермского края, женщина получила травмы лица, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
По данным ведомства, инцидент произошёл 4 сентября в посёлке Орел, рядом с пермскими Березниками. На улице на 75-летнюю пенсионерку напала пума. Женщина получила травмы лица, ей была оказана медицинская помощь. В соцсетях указывалось, что животное напало на жительницу посёлка, когда она работала в огороде рядом с домом.
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"Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются", - рассказали в ведомстве.
В краевом минприроды РИА Новости пояснили, что пума в Прикамье не водится. Источник агентства рассказал, что пума содержалась в частном доме, для животного были созданы "очень хорошие условия".
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Жизни пумы посвящен Instagram-аккаунт, где около 35 тысяч подписчиков, его ведет девушка, в чьем персональном аккаунте публикуются посты с геометкой поселок Орел. Из размещенных в Instagram фото и видео известно, что животное обитает в большом вольере. Девушка публикует видео, где играет с взрослым самцом пумы во дворе частного дома, целует животное, укладывает спать, кормит мясом со шпажки из своего рта, выгуливает на поводке в лесу.
В комментариях она поясняет, что прекрасно "чувствует" зверя, его настроение и состояние, поэтому общение с ним безопасно. На странице также периодически появляются видео с двумя львятами и двумя сервалами.
 
ПроисшествияПермский крайБерезникиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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