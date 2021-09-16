https://ria.ru/20210916/napadenie-1750356621.html

Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье

Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье - РИА Новости, 16.09.2021

Полиция проверит инцидент с нападением пумы на человека в Прикамье

Полиция проверяет инцидент с нападением пумы на пенсионерку в посёлке Пермского края, женщина получила травмы лица, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:02

2021-09-16T16:02

2021-09-16T17:32

происшествия

пермский край

березники

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с нападением пумы на пенсионерку в посёлке Пермского края, женщина получила травмы лица, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.По данным ведомства, инцидент произошёл 4 сентября в посёлке Орел, рядом с пермскими Березниками. На улице на 75-летнюю пенсионерку напала пума. Женщина получила травмы лица, ей была оказана медицинская помощь. В соцсетях указывалось, что животное напало на жительницу посёлка, когда она работала в огороде рядом с домом."Отдел МВД России по Березниковскому городскому округу проводит проверку, обстоятельства инцидента уточняются", - рассказали в ведомстве.В краевом минприроды РИА Новости пояснили, что пума в Прикамье не водится. Источник агентства рассказал, что пума содержалась в частном доме, для животного были созданы "очень хорошие условия".Жизни пумы посвящен Instagram-аккаунт, где около 35 тысяч подписчиков, его ведет девушка, в чьем персональном аккаунте публикуются посты с геометкой поселок Орел. Из размещенных в Instagram фото и видео известно, что животное обитает в большом вольере. Девушка публикует видео, где играет с взрослым самцом пумы во дворе частного дома, целует животное, укладывает спать, кормит мясом со шпажки из своего рта, выгуливает на поводке в лесу.В комментариях она поясняет, что прекрасно "чувствует" зверя, его настроение и состояние, поэтому общение с ним безопасно. На странице также периодически появляются видео с двумя львятами и двумя сервалами.

https://ria.ru/20210717/lev-1741696473.html

https://ria.ru/20201109/volk-1583763338.html

пермский край

березники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, березники, министерство внутренних дел рф (мвд россии)