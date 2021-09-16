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Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем - РИА Новости, 16.09.2021
Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Телеканал "360" опубликовал ориентировку МВД с фото мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:51
2021-09-16T08:51
2021-09-16T12:56
происшествия
воронежская область
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал ориентировку МВД с фото мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.Судя по кадрам с камеры наблюдения, предполагаемый преступник приехал к ОМВД на "Ниве". По информации СМИ, он был в военной форме и бронежилете, а также имел при себе огнестрельное оружие.Как сообщало управление МВД по Воронежской области, неизвестный проник в районное отделение полиции, где ранил сотрудника, после чего скрылся. СМИ пишут, что нападавший также взорвал бомбу внутри здания.
воронежская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, воронежская область, нападение на отдел полиции под воронежем
08:51 16.09.2021 (обновлено: 12:56 16.09.2021)
Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Камеры наблюдения засняли подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем