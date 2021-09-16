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Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем - РИА Новости, 16.09.2021

Появилось фото подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Телеканал "360" опубликовал ориентировку МВД с фото мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:51

2021-09-16T08:51

2021-09-16T12:56

происшествия

воронежская область

нападение на отдел полиции под воронежем

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал ориентировку МВД с фото мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.Судя по кадрам с камеры наблюдения, предполагаемый преступник приехал к ОМВД на "Ниве". По информации СМИ, он был в военной форме и бронежилете, а также имел при себе огнестрельное оружие.Как сообщало управление МВД по Воронежской области, неизвестный проник в районное отделение полиции, где ранил сотрудника, после чего скрылся. СМИ пишут, что нападавший также взорвал бомбу внутри здания.

воронежская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронежская область, нападение на отдел полиции под воронежем