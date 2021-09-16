https://ria.ru/20210916/myasnikov-1750361119.html
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать" - РИА Новости, 16.09.2021
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал о болезнях, которые не требуют лечения. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:23
2021-09-16T16:23
2021-09-16T17:38
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал о болезнях, которые не требуют лечения.По словам специалиста, существует множество недугов, которые "лучше не трогать", но люди все равно тратят большие деньги на лекарства, способные даже усугубить положение дел. В частности, речь идет об уреаплазме — болезни, связанной с мочеполовой системой, — а также вирусе папилломы человека. Их можно предотвратить лишь путем вакцинации, но не лечить, считает Мясников. Это же касается острых респираторных заболеваний, когда терапевты, следуя стандартам, выписывают пациентам множество ненужных таблеток."Люди не понимают, что ОРЗ не лечится. <…> Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", — отметил медик.Кроме того, он возмутился тем, что при коронавирусе часто назначают разжижающие кровь препараты, которые нередко приводят к кровоизлиянию в мозг, причем у молодых пациентов. По словам медика, такие лекарства нужны в основном людям с повышенным риском образования тромбов.
https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
16:23 16.09.2021 (обновлено: 17:38 16.09.2021)
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"
Доктор Мясников: уреаплазму и вирус папилломы человека не нужно лечить
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире радиостанции "Вести ФМ"
рассказал о болезнях, которые не требуют лечения.
По словам специалиста, существует множество недугов, которые "лучше не трогать", но люди все равно тратят большие деньги на лекарства, способные даже усугубить положение дел.
В частности, речь идет об уреаплазме — болезни, связанной с мочеполовой системой, — а также вирусе папилломы человека. Их можно предотвратить лишь путем вакцинации, но не лечить, считает Мясников. Это же касается острых респираторных заболеваний, когда терапевты, следуя стандартам, выписывают пациентам множество ненужных таблеток.
"Люди не понимают, что ОРЗ не лечится. <…> Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", — отметил медик.
Кроме того, он возмутился тем, что при коронавирусе часто назначают разжижающие кровь препараты, которые нередко приводят к кровоизлиянию в мозг, причем у молодых пациентов. По словам медика, такие лекарства нужны в основном людям с повышенным риском образования тромбов.