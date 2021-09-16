Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/myasnikov-1750361119.html
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать" - РИА Новости, 16.09.2021
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал о болезнях, которые не требуют лечения. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:23
2021-09-16T17:38
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_52:199:2950:1829_1920x0_80_0_0_5c106817f6dcad86b5a6a23125c6215c.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал о болезнях, которые не требуют лечения.По словам специалиста, существует множество недугов, которые "лучше не трогать", но люди все равно тратят большие деньги на лекарства, способные даже усугубить положение дел. В частности, речь идет об уреаплазме — болезни, связанной с мочеполовой системой, — а также вирусе папилломы человека. Их можно предотвратить лишь путем вакцинации, но не лечить, считает Мясников. Это же касается острых респираторных заболеваний, когда терапевты, следуя стандартам, выписывают пациентам множество ненужных таблеток."Люди не понимают, что ОРЗ не лечится. &lt;…&gt; Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", — отметил медик.Кроме того, он возмутился тем, что при коронавирусе часто назначают разжижающие кровь препараты, которые нередко приводят к кровоизлиянию в мозг, причем у молодых пациентов. По словам медика, такие лекарства нужны в основном людям с повышенным риском образования тромбов.
https://ria.ru/20210913/privivka-1749858806.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_b0574b8ffff2c37fadf050a921e6adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, александр мясников (врач)
16:23 16.09.2021 (обновлено: 17:38 16.09.2021)
 
Мясников назвал болезни, которые "лучше не трогать"

Доктор Мясников: уреаплазму и вирус папилломы человека не нужно лечить

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказал о болезнях, которые не требуют лечения.
По словам специалиста, существует множество недугов, которые "лучше не трогать", но люди все равно тратят большие деньги на лекарства, способные даже усугубить положение дел.
В частности, речь идет об уреаплазме — болезни, связанной с мочеполовой системой, — а также вирусе папилломы человека. Их можно предотвратить лишь путем вакцинации, но не лечить, считает Мясников. Это же касается острых респираторных заболеваний, когда терапевты, следуя стандартам, выписывают пациентам множество ненужных таблеток.
"Люди не понимают, что ОРЗ не лечится. <…> Не надо при ОРЗ этой кучи лекарств дорогостоящих, не надо колоссальной потери здоровья, а то и жизни", — отметил медик.
Кроме того, он возмутился тем, что при коронавирусе часто назначают разжижающие кровь препараты, которые нередко приводят к кровоизлиянию в мозг, причем у молодых пациентов. По словам медика, такие лекарства нужны в основном людям с повышенным риском образования тромбов.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 14:04
Мясников назвал обязательные прививки
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Александр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния