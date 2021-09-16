https://ria.ru/20210916/mototsikly-1750343395.html

Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре

Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре - РИА Новости, 16.09.2021

Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре

Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON.

2021-09-16T15:00

2021-09-16T15:00

2021-09-16T15:08

не роскошь

общество

технологии

harley-davidson motor company

авто

bmw (автомобиль)

подкаст

ямаха (motogp)

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Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON. audio/mpeg

Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON. audio/mpeg

"Энергетическая революция коснется мотоциклов в меньшей степени и в самый последний момент" - почему? Об особенностях монокультуры в России рассказал ObERON - основатель и владелец мотосервиса по постройке и тюнингу мотоциклов и спортивных автомобилей.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, harley-davidson motor company, авто, bmw (автомобиль), подкаст, ямаха (motogp), ян хайцеэр, россия, антон шапарин, аудио