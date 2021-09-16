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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210916/mototsikly-1750343395.html
Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре
Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре - РИА Новости, 16.09.2021
Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре
Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON.
2021-09-16T15:00
2021-09-16T15:08
не роскошь
общество
технологии
harley-davidson motor company
авто
bmw (автомобиль)
подкаст
ямаха (motogp)
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Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре
Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON.
audio/mpeg
Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре
Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON.
audio/mpeg
"Энергетическая революция коснется мотоциклов в меньшей степени и в самый последний момент" - почему? Об особенностях монокультуры в России рассказал ObERON - основатель и владелец мотосервиса по постройке и тюнингу мотоциклов и спортивных автомобилей.В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, технологии, harley-davidson motor company, авто, bmw (автомобиль), подкаст, ямаха (motogp), ян хайцеэр, россия, антон шапарин, аудио
15:00 16.09.2021 (обновлено: 15:08 16.09.2021)
 

Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре

Не роскошь
Шлем, мотор, два колеса: все о российской мотокультуре
Вчера, 15:00
Читать ria.ru в
Без громкости нет безопасности: зачем мотоциклистам громкий выхлоп? Почему в России так мало мотоциклистов - особенности климата? Ducati и Harley, BMW и Yamaha: какой мотоцикл выбрать? В чем особенности мотокультуры в России и причем тут "блатная, криминальная тема"? Рассказал эксперт в мотосфере ObERON.
"Энергетическая революция коснется мотоциклов в меньшей степени и в самый последний момент" - почему? Об особенностях монокультуры в России рассказал ObERON - основатель и владелец мотосервиса по постройке и тюнингу мотоциклов и спортивных автомобилей.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Не роскошьОбществоТехнологииHarley-Davidson Motor CompanyАвтоBMW (автомобиль)ПодкастЯмаха (MotoGP)Ян ХайцеэрРоссияАнтон Шапарин
 
 
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