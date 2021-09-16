https://ria.ru/20210916/moskva-1750294007.html
В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 647 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:39
2021-09-16T11:39
2021-09-16T11:39
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 647 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 479 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 647 человек. На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели ещё 1 469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 469 620", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 45 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210916/koronavirus-1750292621.html
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 258 человек