https://ria.ru/20210916/moskva-1750294007.html

В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 647 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 647 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:39

2021-09-16T11:39

2021-09-16T11:39

распространение коронавируса

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 647 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 258 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 479 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 647 человек. На ИВЛ находятся 258 человек. В городе выздоровели ещё 1 469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 469 620", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 45 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210916/koronavirus-1750292621.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии