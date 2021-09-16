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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210916/monitoring-1750413144.html
Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье
Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2021
Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье
Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием "Выборы 2021" начнет работать в пятницу с 8:00 утра в Одинцовском городском округе Подмосковья,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:24
2021-09-16T20:24
новости подмосковья
политика
московская область (подмосковье)
общественная палата рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием "Выборы 2021" начнет работать в пятницу с 8:00 утра в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает Общественная палата Московской области.Он организован региональной Общественной палатой при поддержке правительства области.В Центре обеспечены условия для работы приглашённых наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов. Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с камер, установленных на избирательных участках в области.Всего в Подмосковье образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.С 17 по 19 сентября включительно центр будет функционировать круглосуточно.По оценке Общественной палаты РФ, подмосковный центр "Выборы 2021" является одним из лучших в стране, отмечается в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210915/pereplanirovka-1750111388.html
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политика, московская область (подмосковье), общественная палата рф
20:24 16.09.2021
 

Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники пресс-брифинга, посвященного открытию Ситуационного центра Общественной палаты РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования
Участники пресс-брифинга, посвященного открытию Ситуационного центра Общественной палаты РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием "Выборы 2021" начнет работать в пятницу с 8:00 утра в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает Общественная палата Московской области.
Он организован региональной Общественной палатой при поддержке правительства области.
В Центре обеспечены условия для работы приглашённых наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов. Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с камер, установленных на избирательных участках в области.
Всего в Подмосковье образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.
С 17 по 19 сентября включительно центр будет функционировать круглосуточно.
По оценке Общественной палаты РФ, подмосковный центр "Выборы 2021" является одним из лучших в стране, отмечается в сообщении.
"В Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье. Серьезна роль Общественной палаты Московской области, которая традиционно на высоком уровне занимается общественным контролем за выборами. При этом задача у Московской области была серьезная. Здесь много избирательных участков и подготовить большое количество наблюдателей, завязать их в единую систему - задача сложная, с которой на данный момент область справилась", - приводятся в сообщении слова члена ОП РФ Максима Григорьева.
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