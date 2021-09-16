https://ria.ru/20210916/monitoring-1750413144.html

Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье

Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье - РИА Новости, 16.09.2021

Центр общественного мониторинга выборов откроется в Подмосковье

Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием "Выборы 2021" начнет работать в пятницу с 8:00 утра в Одинцовском городском округе Подмосковья,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:24

2021-09-16T20:24

2021-09-16T20:24

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием "Выборы 2021" начнет работать в пятницу с 8:00 утра в Одинцовском городском округе Подмосковья, сообщает Общественная палата Московской области.Он организован региональной Общественной палатой при поддержке правительства области.В Центре обеспечены условия для работы приглашённых наблюдателей, представителей Избирательной комиссии Московской области, а также оборудован штаб общественного видеонаблюдения, пресс-центр для журналистов. Центр оборудован видеостеной высокой четкости, на которую будет выводиться трансляция с камер, установленных на избирательных участках в области.Всего в Подмосковье образовано 4092 избирательных участка, на которых установлены 3873 камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.С 17 по 19 сентября включительно центр будет функционировать круглосуточно.По оценке Общественной палаты РФ, подмосковный центр "Выборы 2021" является одним из лучших в стране, отмечается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210915/pereplanirovka-1750111388.html

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политика, московская область (подмосковье), общественная палата рф