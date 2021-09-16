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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210916/migranty-1750397315.html
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 16.09.2021
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана
Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису в связи с ситуацией в Афганистане, говорится в резолюции, принятой... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:39
2021-09-16T18:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
европа
афганистан
евросоюз
еврокомиссия
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СТРАСБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису в связи с ситуацией в Афганистане, говорится в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге."Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответсвующие агентства ООН, а также через работающие на земле гуманитарные организации", - говорится в документе.При этом в документе подчеркивается, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике представления убежища на территории самого Евросоюза. "Призываем Еврокомиссию и государства ЕС к совместным усилиям для проведения гуманной политики в сфере предоставления убежища", - говорится в документе.Депутаты призвали, прежде всего, обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут быть подвержены опасности в связи с приходом к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое).В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ria.ru/20210916/bezhentsy-1750372727.html
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кабул (город)
европа
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в мире, кабул (город), талибан, европа, афганистан, евросоюз, еврокомиссия, мигранты, европарламент
18:39 16.09.2021
 
Европарламент призвал готовиться к наплыву мигрантов из Афганистана

Европарламент призвал ЕС готовиться к миграционному кризису из-за ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СТРАСБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Европейский парламент призвал Евросоюз готовиться к возможному новому миграционному кризису в связи с ситуацией в Афганистане, говорится в резолюции, принятой по итогам пленарной сессии в Страсбурге.
"Большинство мигрантов направятся за защитой в соседние страны. ЕС должен планировать оказание дополнительной помощи соседям Афганистана, принимающим беженцев, предпочтительно через соответсвующие агентства ООН, а также через работающие на земле гуманитарные организации", - говорится в документе.
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При этом в документе подчеркивается, что помощь соседним государствам не должна стать альтернативой политике представления убежища на территории самого Евросоюза. "Призываем Еврокомиссию и государства ЕС к совместным усилиям для проведения гуманной политики в сфере предоставления убежища", - говорится в документе.
Депутаты призвали, прежде всего, обеспечить безопасность тех афганцев, которые могут быть подвержены опасности в связи с приходом к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое).
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
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