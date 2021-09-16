https://ria.ru/20210916/mh17-1750336524.html

Мать жертвы катастрофы MH17 обвинила Киев в уходе от ответственности

Мать жертвы катастрофы MH17 обвинила Киев в уходе от ответственности - РИА Новости, 16.09.2021

Мать жертвы катастрофы MH17 обвинила Киев в уходе от ответственности

Гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде, потерявшая в авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины сына, в суде обвинила Киев в незакрытии неба над зоной... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:39

2021-09-16T14:39

2021-09-16T15:13

в мире

малайзия

бельгия

мид нидерландов

европейский суд по правам человека (еспч)

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

россия

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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Гражданка Нидерландов Плони Айтерлинде, потерявшая в авиакатастрофе рейса MH17 на востоке Украины сына, в суде обвинила Киев в незакрытии неба над зоной конфликта и уходе от ответственности, а "Малайзийские авиалинии" - в продолжении полетов над районом ведения боевых действий. Она стала первой из числа родственников, кто открыто заявил об ответственности Украины вообще в ходе недели слушаний, хотя ранее такие заявления уже звучали.Так, 6 сентября гражданин Нидерландов Робберт ван Хайнинген, потерявший жену и сына, упомянул "неоднозначную роль Украины" в зале суда, а затем в комментарии РИА Новости добавил, что незакрытие неба Киевом могло бы стать предметом другого процесса и призвал разобраться в этом. А в 2020 году на слушаниях представитель защиты, адвокат Баудевейн ван Эйк поднял вопрос об обстоятельствах незакрытия воздушного пространства.Айтерлинде в четверг обратилась к суду с помощью видеообращения. Впервые в суде открыто прозвучали обвинения в адрес украинских властей."Я бы хотела обратиться к украинскому правительству. Вы оставили открытым воздушное пространство на высоте выше 10 км, зная о том, что серьезные военные действия ведутся в этой зоне. Вы пренебрегли вероятностью, что повстанцы могут использовать оружие дальнего радиуса действия. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе. С этого дня, на мой взгляд, вы не брали на себя достаточной ответственности", - заявила потерпевшая.Она также обратилась к "Малайзийским авиалиниям", которые решили продолжить летать над востоком Украины, в то время как многие авиакомпании перестали выполнять рейсы в небе над зоной вооруженного конфликта в Донбассе."Вы тоже могли не брать на себя этот риск", - добавила мать погибшего.В то же время она повторила и уже звучавшие ранее обвинения в адрес России, которые неоднократно отвергались Москвой.Вопрос незакрытия неба Украиной расследуется отдельно, власти Нидерландов обращают на это особое внимание. Совбез Нидерландов в 2015 году указывал, что Киев должен был закрыть в тех условиях небо, но в должной степени не оценил все риски. В феврале правительство Нидерландов заявило, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Как отмечалось в документе, опубликованном на сайте кабмина, данное решение основано на расследовании "Фонда безопасности полетов" (Flight Safety Foundation), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годов.В отчете "Фонд безопасности полетов" пришел к выводу, что правительство Украины не знало об угрозе для гражданской авиации в июле 2014 года, когда рейс MH17 был сбит над зоной боевых действий на востоке страны. При этом МИД Нидерландов после возмущения парламентариев заявил, что может вновь вернуться к рассмотрению темы незакрытия недавно, власти Нидерландов также отметили, что будут следить за жалобой России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где Москва возлагает на Украину вину за крушение рейса MH17 в 2014 году, хотя и не являются ее стороной.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 - граждане Нидерландов, 44 - Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств ПВО, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Для расследования трагедии была сформирована Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Украины. Малайзию изначально не включили в эту группу, хотя на борту было много граждан этой страны, она присоединилась к расследованию позднее. Россия в работе группы не участвовала.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210909/urna-1749334020.html

https://ria.ru/20210906/mh17-1748845161.html

https://ria.ru/20210913/mh17-1749894507.html

https://ria.ru/20210913/samolet-1749880195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, малайзия, бельгия, мид нидерландов, европейский суд по правам человека (еспч), бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия