https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html

"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра

"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра - РИА Новости, 16.09.2021

"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра

Актер Владимир Машков в интервью на радиостанции "Говорит Москва" высказался об Ольге Бузовой на театральной сцене. Он отметил, что театр должен быть любым, в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:38

2021-09-16T13:38

2021-09-16T13:38

шоубиз

ольга бузова

владимир машков

знаменитости

театр

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актер Владимир Машков в интервью на радиостанции "Говорит Москва" высказался об Ольге Бузовой на театральной сцене. Он отметил, что театр должен быть любым, в разных проявлениях.При этом он отметил, что его в первую очередь интересует исследовательский театр.Он привел в эфире слова Станиславского о том, что в театре "не может быть традиций", а также заключил, что театр – это живой организм.Ранее стало известно, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин".

https://ria.ru/20210915/buzova-1749895854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, владимир машков, знаменитости, театр