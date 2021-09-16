"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актер Владимир Машков в интервью на радиостанции "Говорит Москва" высказался об Ольге Бузовой на театральной сцене. Он отметил, что театр должен быть любым, в разных проявлениях.
"Театр, он будоражит. Будоражит. Потому что все происходит здесь и сейчас, все живое. Поэтому и чувства, и эмоции очень остры, вы можете здесь это засвидетельствовать. Поэтому… Я допускаю, как бы понимаю, что пусть растут, с одной стороны, все цветы", – сказал Машков.
При этом он отметил, что его в первую очередь интересует исследовательский театр.
© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
Сцена из спектакля "Ревизор"
"Я просто отношу себя к театру все-таки исследовательскому, меня, прежде всего, интересует жизнь человеческого духа и исследование психологии, психологическая режиссура", – добавил актер.
Он привел в эфире слова Станиславского о том, что в театре "не может быть традиций", а также заключил, что театр – это живой организм.
Ранее стало известно, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин".