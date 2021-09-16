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Шоубиз
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"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра
"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра - РИА Новости, 16.09.2021
"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра
Актер Владимир Машков в интервью на радиостанции "Говорит Москва" высказался об Ольге Бузовой на театральной сцене. Он отметил, что театр должен быть любым, в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:38
2021-09-16T13:38
шоубиз
ольга бузова
владимир машков
знаменитости
театр
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актер Владимир Машков в интервью на радиостанции "Говорит Москва" высказался об Ольге Бузовой на театральной сцене. Он отметил, что театр должен быть любым, в разных проявлениях.При этом он отметил, что его в первую очередь интересует исследовательский театр.Он привел в эфире слова Станиславского о том, что в театре "не может быть традиций", а также заключил, что театр – это живой организм.Ранее стало известно, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин".
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ольга бузова, владимир машков, знаменитости, театр
13:38 16.09.2021
 

"Не может быть традиций": Машков высказался о Бузовой на сцене театра

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАктер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры.
Актер Владимир Машков перед началом церемонии вручения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным премий правительства РФ 2019 года в области культуры. - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Актер Владимир Машков в интервью на радиостанции "Говорит Москва" высказался об Ольге Бузовой на театральной сцене. Он отметил, что театр должен быть любым, в разных проявлениях.

"Театр, он будоражит. Будоражит. Потому что все происходит здесь и сейчас, все живое. Поэтому и чувства, и эмоции очень остры, вы можете здесь это засвидетельствовать. Поэтому… Я допускаю, как бы понимаю, что пусть растут, с одной стороны, все цветы", – сказал Машков.

При этом он отметил, что его в первую очередь интересует исследовательский театр.
© Фото : пресс-служба театра Олега ТабаковаСцена из спектакля "Ревизор"
Сцена из спектакля Ревизор - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : пресс-служба театра Олега Табакова
Сцена из спектакля "Ревизор"

"Я просто отношу себя к театру все-таки исследовательскому, меня, прежде всего, интересует жизнь человеческого духа и исследование психологии, психологическая режиссура", – добавил актер.

Он привел в эфире слова Станиславского о том, что в театре "не может быть традиций", а также заключил, что театр – это живой организм.
Ранее стало известно, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин".
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