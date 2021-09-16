https://ria.ru/20210916/makhachkala-1750335973.html

Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19

Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19 - РИА Новости, 16.09.2021

Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19

Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:35

2021-09-16T14:35

2021-09-16T14:35

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы.Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников."В результате данного инцидента в Детскую многопрофильную больницу поступило 19 детей, трое из них находятся в реанимации. Состояние всех детей среднее стабильное. Их здоровью ничего не угрожает. Школьники находятся под наблюдением специалистов, психологов и учителей", – говорится в релизе управления.Там добавили, что в течение нескольких дней дети смогут вернуться домой и приступить к учебному процессу.Занятия второй смены отменены, все помещения проветриваются. В школе проводится генеральная уборка с дезинфекцией, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749899101.html

махачкала

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происшествия, махачкала, республика дагестан