https://ria.ru/20210916/makhachkala-1750335973.html
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19 - РИА Новости, 16.09.2021
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19
Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:35
2021-09-16T14:35
2021-09-16T14:35
происшествия
махачкала
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы.Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников."В результате данного инцидента в Детскую многопрофильную больницу поступило 19 детей, трое из них находятся в реанимации. Состояние всех детей среднее стабильное. Их здоровью ничего не угрожает. Школьники находятся под наблюдением специалистов, психологов и учителей", – говорится в релизе управления.Там добавили, что в течение нескольких дней дети смогут вернуться домой и приступить к учебному процессу.Занятия второй смены отменены, все помещения проветриваются. В школе проводится генеральная уборка с дезинфекцией, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749899101.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19
Число отравившихся неизвестным газом учеников махачкалинской школы выросло до 19