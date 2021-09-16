Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/makhachkala-1750335973.html
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19 - РИА Новости, 16.09.2021
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19
Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:35
2021-09-16T14:35
происшествия
махачкала
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы.Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников."В результате данного инцидента в Детскую многопрофильную больницу поступило 19 детей, трое из них находятся в реанимации. Состояние всех детей среднее стабильное. Их здоровью ничего не угрожает. Школьники находятся под наблюдением специалистов, психологов и учителей", – говорится в релизе управления.Там добавили, что в течение нескольких дней дети смогут вернуться домой и приступить к учебному процессу.Занятия второй смены отменены, все помещения проветриваются. В школе проводится генеральная уборка с дезинфекцией, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749899101.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан
14:35 16.09.2021
 
Число отравившихся газом учеников махачкалинской школы выросло до 19

Число отравившихся неизвестным газом учеников махачкалинской школы выросло до 19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Девятнадцать детей госпитализированы после отравления газом в махачкалинской школе, сообщает пресс-служба управления образования Махачкалы.
Ранее минобрнауки Дагестана сообщило, что в школе №36 Махачкалы старшеклассники распылили неизвестный газ, после чего в больницу с отравлением попали 16 учеников.
"В результате данного инцидента в Детскую многопрофильную больницу поступило 19 детей, трое из них находятся в реанимации. Состояние всех детей среднее стабильное. Их здоровью ничего не угрожает. Школьники находятся под наблюдением специалистов, психологов и учителей", – говорится в релизе управления.
Там добавили, что в течение нескольких дней дети смогут вернуться домой и приступить к учебному процессу.
Занятия второй смены отменены, все помещения проветриваются. В школе проводится генеральная уборка с дезинфекцией, уточнили в пресс-службе.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 17:49
В Волгограде две девочки попали в реанимацию, отравившись дурманом
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния