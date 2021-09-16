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Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко
Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.09.2021
Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная обстановка в этом году не улучшается, глобальная напряженность несет риски силового... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:39
2021-09-16T09:39
2021-09-16T09:54
в мире
белоруссия
одкб
душанбе
александр лукашенко
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная обстановка в этом году не улучшается, глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов.Лукашенко в четверг принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе."К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.
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в мире, белоруссия, одкб, душанбе, александр лукашенко
09:39 16.09.2021 (обновлено: 09:54 16.09.2021)
Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: напряженность несет риски силового разрешения конфликтов