https://ria.ru/20210916/lukashenko-1750268974.html

Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко

Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.09.2021

Международная обстановка не улучшается, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная обстановка в этом году не улучшается, глобальная напряженность несет риски силового... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:39

2021-09-16T09:39

2021-09-16T09:54

в мире

белоруссия

одкб

душанбе

александр лукашенко

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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что международная обстановка в этом году не улучшается, глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов.Лукашенко в четверг принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе."К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

https://ria.ru/20210916/putin-1750266579.html

белоруссия

душанбе

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в мире, белоруссия, одкб, душанбе, александр лукашенко