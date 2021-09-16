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МИД опроверг сообщения о "блокировании" Россией мандата миссии ООН
МИД опроверг сообщения о "блокировании" Россией мандата миссии ООН - РИА Новости, 16.09.2021
МИД опроверг сообщения о "блокировании" Россией мандата миссии ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "вбросом" сообщения о блокировании Россией миссии ООН по поддержке Ливии, за этим стоят западные страны. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:36
2021-09-16T16:49
в мире
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ливия
россия
совет безопасности оон
мария захарова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "вбросом" сообщения о блокировании Россией миссии ООН по поддержке Ливии, за этим стоят западные страны.Агентство Франс Пресс ранее сообщало, что Россия якобы блокирует резолюцию Совбеза ООН о продлении миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Отмечалось, что РФ якобы недовольна формулировками в резолюции, где речь идет о выводе иностранных войск из Ливии и о роли посланника ООН в этой североафриканской стране. Во вторник СБ ООН продлил мандат миссии в Ливии до 30 сентября, соответствующая резолюция была принята единогласно."Мы обратили внимание на появившиеся в некоторых средствах массовой информации сообщения о якобы блокировании Россией работы миссии по поддержке в Ливии. Как представляется, за этим информационным вбросом стоят как раз те западные страны, неконструктивная позиция которых и не позволяла членам Совета Безопасности ООН выйти на ожидавшиеся решения о параметрах долгосрочного функционирования миссии", - сказала Захарова на брифинге.Российская Федерация будет и дальше оказывать всяческое содействие народу Ливии в преодолении острого внутриполитического кризиса, добавила она.
https://ria.ru/20210709/liviya-1740546274.html
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в мире, оон, ливия, россия, совет безопасности оон, мария захарова
16:36 16.09.2021 (обновлено: 16:49 16.09.2021)
 
МИД опроверг сообщения о "блокировании" Россией мандата миссии ООН

МИД назвал сообщения о "блокировании" Россией мандата миссии ООН по Ливии вбросом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "вбросом" сообщения о блокировании Россией миссии ООН по поддержке Ливии, за этим стоят западные страны.
Агентство Франс Пресс ранее сообщало, что Россия якобы блокирует резолюцию Совбеза ООН о продлении миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Отмечалось, что РФ якобы недовольна формулировками в резолюции, где речь идет о выводе иностранных войск из Ливии и о роли посланника ООН в этой североафриканской стране. Во вторник СБ ООН продлил мандат миссии в Ливии до 30 сентября, соответствующая резолюция была принята единогласно.
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"Мы обратили внимание на появившиеся в некоторых средствах массовой информации сообщения о якобы блокировании Россией работы миссии по поддержке в Ливии. Как представляется, за этим информационным вбросом стоят как раз те западные страны, неконструктивная позиция которых и не позволяла членам Совета Безопасности ООН выйти на ожидавшиеся решения о параметрах долгосрочного функционирования миссии", - сказала Захарова на брифинге.
Российская Федерация будет и дальше оказывать всяческое содействие народу Ливии в преодолении острого внутриполитического кризиса, добавила она.
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