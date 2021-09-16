Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html
Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения"
Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения" - РИА Новости, 16.09.2021
Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения"
Новое правительство Ливана во главе с Наджибом Микати в четверг утвердило свою программу под лозунгом "Вместе ради спасения", сообщается в полученной РИА... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:24
2021-09-16T20:24
в мире
ливан
бейрут
саад харири
мишель аун
наджиб микати
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601852150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3562137b3a687df71b0874c3e0ee294.jpg
БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Новое правительство Ливана во главе с Наджибом Микати в четверг утвердило свою программу под лозунгом "Вместе ради спасения", сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике пресс-службы президента Ливана.В четверг правительство Ливана провело второе собрание совместно с президентом страны Мишелем Ауном с целью утверждения рабочей программы, на основании которой парламентарии страны должны выразить доверие на следующей неделе."Правительственный совет принял решение, что лозунгом нового кабинета министров будет "Вместе ради спасения". Президент отметил работу правительственной комиссии, которая выполнила свою задачу быстро, и пожелал всем министрам продолжить работу продуктивно и сообща, так как это основа успеха правительства", - написано в заявлении пресс-службы.После собрания в президентском дворце в Баабде от имени нового правительства перед журналистами выступил министр информации Джордж Кардахи.По словам министра, изменения в черновой вариант программы были внесены незначительные и одобрены всеми министрами.Отвечая на вопросы журналистов, Кардахи отметил, что правительство не обсуждало вопрос отмены субсидий на топливо. "У меня нет информации об отмене субсидий. Разве это может произойти без принятия решения?", - сказал он.Глава правительства Наджиб Микати после подписания указа о формировании правительства заявил на своем первом выступлении, что у государства нет больше средств для субсидирования в целом.По словам Кардахи, "на собрании обсуждался вариант названия правительства "Определенности", однако премьер-министр настоял на лозунге "вместе ради спасения", так как по существо это правительство спасения", - сказал он.Первостепенной задачей по словам министра является решение основных проблем населения и облегчение жизни граждан на фоне финансово-экономического кризиса.Основными пунктами в программе правительства остаются проведение своевременных парламентских выборов, полное взаимодействие с парламентом в рамках расследования по делу о взрыве в порту Бейрута и необходимость проведения переговоров с Международным валютным фондом в национальных интересах Ливана.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
https://ria.ru/20210910/sredstva-1749540604.html
https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601852150_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_988564625b63a388b04af59a8ccfd61b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ливан, бейрут, саад харири, мишель аун, наджиб микати
20:24 16.09.2021
 
Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения"

Новое правительство Ливана утвердило программу под лозунгом "Вместе ради спасения"

© AP Photo / Hussein MallaСирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в Бейруте, Ливан
Сирийский мальчик продает цветы на улице во время протестов в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Новое правительство Ливана во главе с Наджибом Микати в четверг утвердило свою программу под лозунгом "Вместе ради спасения", сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике пресс-службы президента Ливана.
В четверг правительство Ливана провело второе собрание совместно с президентом страны Мишелем Ауном с целью утверждения рабочей программы, на основании которой парламентарии страны должны выразить доверие на следующей неделе.
"Правительственный совет принял решение, что лозунгом нового кабинета министров будет "Вместе ради спасения". Президент отметил работу правительственной комиссии, которая выполнила свою задачу быстро, и пожелал всем министрам продолжить работу продуктивно и сообща, так как это основа успеха правительства", - написано в заявлении пресс-службы.
После собрания в президентском дворце в Баабде от имени нового правительства перед журналистами выступил министр информации Джордж Кардахи.
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 15:29
Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны
По словам министра, изменения в черновой вариант программы были внесены незначительные и одобрены всеми министрами.
Отвечая на вопросы журналистов, Кардахи отметил, что правительство не обсуждало вопрос отмены субсидий на топливо. "У меня нет информации об отмене субсидий. Разве это может произойти без принятия решения?", - сказал он.
Глава правительства Наджиб Микати после подписания указа о формировании правительства заявил на своем первом выступлении, что у государства нет больше средств для субсидирования в целом.
По словам Кардахи, "на собрании обсуждался вариант названия правительства "Определенности", однако премьер-министр настоял на лозунге "вместе ради спасения", так как по существо это правительство спасения", - сказал он.
Первостепенной задачей по словам министра является решение основных проблем населения и облегчение жизни граждан на фоне финансово-экономического кризиса.
Основными пунктами в программе правительства остаются проведение своевременных парламентских выборов, полное взаимодействие с парламентом в рамках расследования по делу о взрыве в порту Бейрута и необходимость проведения переговоров с Международным валютным фондом в национальных интересах Ливана.
О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.
Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
Наджиб Микати - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 14:54
Премьер Ливана Микати назвал дату проведения парламентских выборов
 
В миреЛиванБейрутСаад ХаририМишель АунНаджиб Микати
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния