https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html

Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения"

Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения" - РИА Новости, 16.09.2021

Правительство Ливана утвердило программу с лозунгом "Вместе ради спасения"

Новое правительство Ливана во главе с Наджибом Микати в четверг утвердило свою программу под лозунгом "Вместе ради спасения", сообщается в полученной РИА... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:24

2021-09-16T20:24

2021-09-16T20:24

в мире

ливан

бейрут

саад харири

мишель аун

наджиб микати

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БЕЙРУТ, 16 сен - РИА Новости. Новое правительство Ливана во главе с Наджибом Микати в четверг утвердило свою программу под лозунгом "Вместе ради спасения", сообщается в полученной РИА Новости копии коммюнике пресс-службы президента Ливана.В четверг правительство Ливана провело второе собрание совместно с президентом страны Мишелем Ауном с целью утверждения рабочей программы, на основании которой парламентарии страны должны выразить доверие на следующей неделе."Правительственный совет принял решение, что лозунгом нового кабинета министров будет "Вместе ради спасения". Президент отметил работу правительственной комиссии, которая выполнила свою задачу быстро, и пожелал всем министрам продолжить работу продуктивно и сообща, так как это основа успеха правительства", - написано в заявлении пресс-службы.После собрания в президентском дворце в Баабде от имени нового правительства перед журналистами выступил министр информации Джордж Кардахи.По словам министра, изменения в черновой вариант программы были внесены незначительные и одобрены всеми министрами.Отвечая на вопросы журналистов, Кардахи отметил, что правительство не обсуждало вопрос отмены субсидий на топливо. "У меня нет информации об отмене субсидий. Разве это может произойти без принятия решения?", - сказал он.Глава правительства Наджиб Микати после подписания указа о формировании правительства заявил на своем первом выступлении, что у государства нет больше средств для субсидирования в целом.По словам Кардахи, "на собрании обсуждался вариант названия правительства "Определенности", однако премьер-министр настоял на лозунге "вместе ради спасения", так как по существо это правительство спасения", - сказал он.Первостепенной задачей по словам министра является решение основных проблем населения и облегчение жизни граждан на фоне финансово-экономического кризиса.Основными пунктами в программе правительства остаются проведение своевременных парламентских выборов, полное взаимодействие с парламентом в рамках расследования по делу о взрыве в порту Бейрута и необходимость проведения переговоров с Международным валютным фондом в национальных интересах Ливана.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.

https://ria.ru/20210910/sredstva-1749540604.html

https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html

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в мире, ливан, бейрут, саад харири, мишель аун, наджиб микати