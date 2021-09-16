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Лихач, насмерть сбивший двух пешеходов в Москве, получил восемь лет колонии

Лихач, насмерть сбивший двух пешеходов в Москве, получил восемь лет колонии - РИА Новости, 16.09.2021

Лихач, насмерть сбивший двух пешеходов в Москве, получил восемь лет колонии

Головинский суд Москвы в четверг приговорил к восьми годам колонии водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин в марте этого года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:00

2021-09-16T12:00

2021-09-16T13:14

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Головинский суд Москвы в четверг приговорил к восьми годам колонии водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин в марте этого года, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Головинского районного суда Хусен Сомон признан виновным по пункту "б" части 6 статьи 264 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Уртикова.После освобождения Сомон еще на три года будет лишен водительских прав.Таким образом, он получил наказание по низшему пределу статьи УК РФ – в целом, ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.Суд также удовлетворил три гражданских иска, поданных потерпевшими. Двое из них требовали возместить моральных ущерб выплатой по 5 миллионов рублей каждому. Однако суд счел достаточной компенсацией 1 миллион для одного и 786 тысяч рублей для другого. Третий потерпевший просил компенсировать материальный ущерб в 190 тысяч рублей - его иск суд удовлетворил полностью.Авария случилась в конце марта на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда, после ДТП водитель бросил машину и скрылся, но впоследствии был задержан. Обе пострадавшие скончались.Позднее МВД опубликовало видео, в котором Сомон признал вину, но заявил, что не пил и не превышал скорость. По его словам, у машины якобы не сработали тормоза. Он утверждает, что сам момент аварии четко не помнит - только срабатывание подушек безопасности.На вопрос о том, почему он сбежал с места ДТП, водитель заявил, что был в шоковом состоянии, а также рассказал, что вообще-то хотел сдаться - но прежде должен был посетить больницу. Сутки Сомон пробыл у друга, на вопрос о том, почему так и не пришел в полицию, молодой человек промолчал.

https://ria.ru/20210915/moskva-1750193381.html

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происшествия, москва, авто, россия