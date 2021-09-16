https://ria.ru/20210916/legkostupova-1750397902.html
Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери
Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери - РИА Новости, 16.09.2021
Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери
Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта в интервью Sobesednik.ru рассказала о памятнике на могиле матери. Он будет напоминать скрипичный ключ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:57
2021-09-16T18:57
2021-09-16T18:57
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта в интервью Sobesednik.ru рассказала о памятнике на могиле матери. Он будет напоминать скрипичный ключ.Вдовец певицы Юрий Фирсов ранее заявлял, что хочет видеть на памятнике надпись "От любимого мужа". Дочь Валентины не стала раскрывать подробностей, но вряд ли в подписи будут упоминания конкретных людей.Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
https://ria.ru/20210810/legkostupova-1745157646.html
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знаменитости, валентина легкоступова, музыка