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https://ria.ru/20210916/legkostupova-1750397902.html
Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери
Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери - РИА Новости, 16.09.2021
Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери
Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта в интервью Sobesednik.ru рассказала о памятнике на могиле матери. Он будет напоминать скрипичный ключ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:57
2021-09-16T18:57
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта в интервью Sobesednik.ru рассказала о памятнике на могиле матери. Он будет напоминать скрипичный ключ.Вдовец певицы Юрий Фирсов ранее заявлял, что хочет видеть на памятнике надпись "От любимого мужа". Дочь Валентины не стала раскрывать подробностей, но вряд ли в подписи будут упоминания конкретных людей.Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
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знаменитости, валентина легкоступова, музыка
18:57 16.09.2021
 

Скрипичный ключ: дочь Легкоступовой рассказала о памятнике на могиле матери

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДочь Валентины Легкоступовой Aнeтт Брuль
Дочь Валентины Легкоступовой Aнeтт Брuль - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дочь Валентины Легкоступовой Анэтта в интервью Sobesednik.ru рассказала о памятнике на могиле матери. Он будет напоминать скрипичный ключ.

"Он будет очень красивый. Необычной формы: будет напоминать скрипичный ключ. Будет большая фотография мамы. Я выбрала ее любимый снимок, который она всегда ставила, когда давала интервью. На снимке мама улыбается. Потому что она – это человек-улыбка", – отметила Анэтта.

Вдовец певицы Юрий Фирсов ранее заявлял, что хочет видеть на памятнике надпись "От любимого мужа". Дочь Валентины не стала раскрывать подробностей, но вряд ли в подписи будут упоминания конкретных людей.

"Я бы не хотела говорить, что именно там будет написано. Будут хорошие слова. Здесь же вопрос не тщеславия и не того, что написано: "От любимого мужа", "От любимого свата" или "От любимого брата". Здесь вопрос памяти", – добавила Анэтта.

Легкоступова вышла замуж всего за месяц до своей смерти. Ее дети подозревали, что Фирсов спаивал и избивал их мать.
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