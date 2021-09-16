https://ria.ru/20210916/latviya-1750299765.html

"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии

"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии - РИА Новости, 16.09.2021

"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии

Читатели Daily Mail прокомментировали военные учения в Латвии, во время которых солдаты "отражали" "нападение" России прямо на глазах у недоумевающих прохожих. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:00

2021-09-16T12:00

2021-09-16T13:41

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали военные учения в Латвии, во время которых солдаты "отражали" "нападение" России прямо на глазах у недоумевающих прохожих.Многие комментаторы посчитали, что такие маневры не принесут никакой пользы при возможном противостоянии, а только навредят самим жителям страны."Вообще-то это замечательный способ проведения учений. Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях", — сыронизировал пользователь с ником Herpetl."С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками", — отметил Thebestcountry."Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться. Россия не СССР", — добавил DMreader."Такие вещи предназначены не для того, чтобы напугать русских. Они предназначены для латвийской аудитории", — подытожили пользователи.Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как солдаты латвийской армии штурмуют здания и ведут перестрелки холостыми патронами на глазах у прохожих. По информации СМИ, многие местные жители раскритиковали власти за подобные маневры, так как "военные напугали детей". Предположительно, горожан не предупредили об учениях, а Министерство обороны призвало население "сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210813/nato-1745566795.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/ukraina-1749453858.html

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в мире, сша, латвия, нато, россия