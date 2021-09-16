https://ria.ru/20210916/latviya-1750299765.html
"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии
"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии - РИА Новости, 16.09.2021
"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии
Читатели Daily Mail прокомментировали военные учения в Латвии, во время которых солдаты "отражали" "нападение" России прямо на глазах у недоумевающих прохожих. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:00
2021-09-16T12:00
2021-09-16T13:41
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали военные учения в Латвии, во время которых солдаты "отражали" "нападение" России прямо на глазах у недоумевающих прохожих.Многие комментаторы посчитали, что такие маневры не принесут никакой пользы при возможном противостоянии, а только навредят самим жителям страны."Вообще-то это замечательный способ проведения учений. Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях", — сыронизировал пользователь с ником Herpetl."С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками", — отметил Thebestcountry."Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться. Россия не СССР", — добавил DMreader."Такие вещи предназначены не для того, чтобы напугать русских. Они предназначены для латвийской аудитории", — подытожили пользователи.Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как солдаты латвийской армии штурмуют здания и ведут перестрелки холостыми патронами на глазах у прохожих. По информации СМИ, многие местные жители раскритиковали власти за подобные маневры, так как "военные напугали детей". Предположительно, горожан не предупредили об учениях, а Министерство обороны призвало население "сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, сша, латвия, нато, россия
12:00 16.09.2021 (обновлено: 13:41 16.09.2021)
"Недоумки": на Западе высмеяли публичные антироссийские учения в Латвии
Читатели Daily Mail высмеяли "отражение" российского нападения в Латвии рядом с прохожими
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
прокомментировали военные учения в Латвии
, во время которых солдаты "отражали" "нападение" России
прямо на глазах у недоумевающих прохожих.
Многие комментаторы посчитали, что такие маневры не принесут никакой пользы при возможном противостоянии, а только навредят самим жителям страны.
"Вообще-то это замечательный способ проведения учений. Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях", — сыронизировал пользователь с ником Herpetl.
"С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО
/ЕС/США
, они стали дебильными недоумками", — отметил Thebestcountry.
"Правительству этой страны наплевать на собственный народ. Посмотрите, как напугана бедная женщина с ребенком. Вам должно быть стыдно!" — возмутился Cllgâm.
"Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться. Россия не СССР", — добавил DMreader.
"Такие вещи предназначены не для того, чтобы напугать русских. Они предназначены для латвийской аудитории", — подытожили пользователи.
Ранее в Сети появилось видео, на котором показано, как солдаты латвийской армии штурмуют здания и ведут перестрелки холостыми патронами на глазах у прохожих. По информации СМИ, многие местные жители раскритиковали власти за подобные маневры, так как "военные напугали детей".
Предположительно, горожан не предупредили об учениях, а Министерство обороны призвало население "сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>