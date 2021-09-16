https://ria.ru/20210916/kukhnya-1750343949.html

Четыре российских шефа попали в список ста лучших поваров мира

Четыре российских шефа попали в список ста лучших поваров мира - РИА Новости, 16.09.2021

Четыре российских шефа попали в список ста лучших поваров мира

В Амстердаме вручили премию The Best Chef 2021, сообщается на сайте мероприятия. По ее итогам четыре российских шефа попали в список 100 лучших поваров мира. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:07

2021-09-16T16:07

2021-09-16T16:07

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Амстердаме вручили премию The Best Chef 2021, сообщается на сайте мероприятия. По ее итогам четыре российских шефа попали в список 100 лучших поваров мира. Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку. Он один самых известных русских поваров в мире. Netflix снял его в своем документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран. В своих блюдах Мухин объединяют старинные традиции и современные техники приготовления, локальные и сезонные продукты.На 62-ом месте — Иван и Сергей Березуцкие. Близнецы выращивают для своего ресторана овощи и травы на собственной ферме в Калужской области, там же они производят молочные продукты. Братья были первыми в России, кто использовал для приготовления блюд технологии 3D-биопринтера. Анатолий Казаков на 90-ой позиции. Когда-то он отказался от спортивной карьеры и поступил в кулинарное училище. Сейчас Анатолий один из самых заметных представителей современной кухни. Его стиль характеризуется простотой и элегантностью.Возглавил рейтинг испанец Давид Муньос, владелец и шеф-повар единственного в Мадриде трехзвездочного ресторана Мишлен. Список составляется на основе голосования журналистов, критиков, блогеров, фотографов и других профессионалов, обладающих обширными знаниями в сфере высокой кухни. Однако 70 процентов среди голосующих — это шеф-повара.

https://ria.ru/20210914/moskva-1750023042.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ресторан, еда, туризм, еда - туризм, новости культуры, стиль жизни