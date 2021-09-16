https://ria.ru/20210916/krym-1750355862.html

Крым посетят международные наблюдатели

Крым посетят международные наблюдатели - РИА Новости, 16.09.2021

Крым посетят международные наблюдатели

В Крым уже прибывает группа международных наблюдателей, которые оценят ход предстоящих выборов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:59

2021-09-16T15:59

2021-09-16T16:07

республика крым

политика

украина

оон

госдума рф

владимир константинов

европарламент

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578954963_0:191:2972:1864_1920x0_80_0_0_ecf7832c033afa03e9153d8256a2f503.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Крым уже прибывает группа международных наблюдателей, которые оценят ход предстоящих выборов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму."В Крым уже прибывает делегация. Сегодня мы их встречаем. Там и французы, и словаки, и многие другие", - сказал Константинов в эфире телеканала "России 24".Он подчеркнул, что они приезжают, несмотря на угрозы санкций."Это просто честные люди. Они хотят сделать хорошее, честное и правильное дело", - добавил Константинов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210819/krym-1746327612.html

https://ria.ru/20210915/krym-1750208898.html

республика крым

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, политика, украина, оон, госдума рф, владимир константинов, европарламент, россия