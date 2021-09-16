15:59 16.09.2021 (обновлено: 16:07 16.09.2021)
Крым посетят международные наблюдатели
Глава парламента Крыма Константинов: группа международных наблюдателей посетит полуостров
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. В Крым уже прибывает группа международных наблюдателей, которые оценят ход предстоящих выборов, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму.
"В Крым уже прибывает делегация. Сегодня мы их встречаем. Там и французы, и словаки, и многие другие", - сказал Константинов в эфире телеканала "России 24".
Он подчеркнул, что они приезжают, несмотря на угрозы санкций.
"Это просто честные люди. Они хотят сделать хорошее, честное и правильное дело", - добавил Константинов.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".