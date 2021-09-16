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Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса - РИА Новости, 16.09.2021
Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
Накопление государствами и компаниями долга в настоящее время происходит параллельно по-прежнему достаточно мягкой кредитно-денежно политике ведущих финансовых... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T03:08
2021-09-16T03:08
экономика
сочи
центральный банк рф (цб рф)
институт международных финансов
россия
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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Накопление государствами и компаниями долга в настоящее время происходит параллельно по-прежнему достаточно мягкой кредитно-денежно политике ведущих финансовых регуляторов и, соответственно, большого объема ликвидности на рынке, поэтому немедленной угрозы глобального экономического кризиса сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век" глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов. Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса. Так, Банк России в начале сентября опубликовал "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы", в котором представил три альтернативных сценария развития экономики, в том числе "финансовый кризис".По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом."Нас как рейтинговое агентство не может не беспокоить вопрос чрезмерной долговой нагрузки — как суверенной, так и корпоративной. Однако я далек от алармистских настроений в этом смысле: увеличение государственного и корпоративного долга происходит на фоне по-прежнему достаточно мягкой денежно-кредитной политики ведущих финансовых регуляторов, большого объема ликвидности на рынке. Немедленной угрозы или такого риска в краткосрочной перспективе я не вижу", - сказал Лукашук, говоря о возможность глобального экономического кризиса.В то же время на горизонте трёх-пяти лет в случае ужесточения регуляторами своей монетарной политики появится дополнительное давление на кредитоспособность, прежде всего, компаний, считает эксперт. "Но даже в таком случае я не вижу сценария глобального экономического кризиса, хотя отдельные сильно закредитованные компании и государства в случае роста процентных ставок могут пострадать, а некоторые из них — прийти к ситуации неисполнения обязательств", - поделился он ожиданиями.
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экономика, сочи, центральный банк рф (цб рф), институт международных финансов, россия
03:08 16.09.2021
 
Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса

Глава НКР Кирилл Лукашук: немедленной угрозы глобального экономического кризиса сейчас нет

© Fotolia / fotogestoeberКрах фондового рынка
Крах фондового рынка - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Fotolia / fotogestoeber
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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Накопление государствами и компаниями долга в настоящее время происходит параллельно по-прежнему достаточно мягкой кредитно-денежно политике ведущих финансовых регуляторов и, соответственно, большого объема ликвидности на рынке, поэтому немедленной угрозы глобального экономического кризиса сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век" глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук.
По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 триллионов долларов. Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса. Так, Банк России в начале сентября опубликовал "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы", в котором представил три альтернативных сценария развития экономики, в том числе "финансовый кризис".
По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.
"Нас как рейтинговое агентство не может не беспокоить вопрос чрезмерной долговой нагрузки — как суверенной, так и корпоративной. Однако я далек от алармистских настроений в этом смысле: увеличение государственного и корпоративного долга происходит на фоне по-прежнему достаточно мягкой денежно-кредитной политики ведущих финансовых регуляторов, большого объема ликвидности на рынке. Немедленной угрозы или такого риска в краткосрочной перспективе я не вижу", - сказал Лукашук, говоря о возможность глобального экономического кризиса.
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В то же время на горизонте трёх-пяти лет в случае ужесточения регуляторами своей монетарной политики появится дополнительное давление на кредитоспособность, прежде всего, компаний, считает эксперт. "Но даже в таком случае я не вижу сценария глобального экономического кризиса, хотя отдельные сильно закредитованные компании и государства в случае роста процентных ставок могут пострадать, а некоторые из них — прийти к ситуации неисполнения обязательств", - поделился он ожиданиями.
 
ЭкономикаСочиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Институт международных финансовРоссия
 
 
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