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В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян
В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян - РИА Новости, 16.09.2021
В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян
Банк России видит рост закредитованности граждан: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%, это говорит о рисках на... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:54
2021-09-16T17:54
экономика
кредит
центральный банк рф (цб рф)
россия
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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Банк России видит рост закредитованности граждан: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%, это говорит о рисках на рынке, которые необходимо "гасить", заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова."Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими - порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы. Также видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН 80+ (соотношение платежей по кредитам к доходам превышает 80% - ред.), она у нас на уровне 30%", - сказала она журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".Данилова добавила, что регулятор видит "рост закредитованности, это говорит о том, что есть и рискованные моменты, которые необходимо гасить".
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экономика, кредит, центральный банк рф (цб рф), россия
17:54 16.09.2021
 
В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян

Глава департамента ЦБ Данилова: Банк России видит рост закредитованности россиян

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Банк России видит рост закредитованности граждан: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%, это говорит о рисках на рынке, которые необходимо "гасить", заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
"Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими - порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы. Также видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН 80+ (соотношение платежей по кредитам к доходам превышает 80% - ред.), она у нас на уровне 30%", - сказала она журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".
Данилова добавила, что регулятор видит "рост закредитованности, это говорит о том, что есть и рискованные моменты, которые необходимо гасить".
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ЭкономикаКредитЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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