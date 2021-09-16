https://ria.ru/20210916/kredity-1750387097.html

В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян

В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян - РИА Новости, 16.09.2021

В ЦБ заявили о росте закредитованности россиян

Банк России видит рост закредитованности граждан: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%, это говорит о рисках на... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:54

2021-09-16T17:54

2021-09-16T17:54

экономика

кредит

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_111:93:2784:1597_1920x0_80_0_0_6802702f1892fcb857c42ed4cb050c3e.jpg

СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Банк России видит рост закредитованности граждан: доля кредитов, выданных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, уже достигла 30%, это говорит о рисках на рынке, которые необходимо "гасить", заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова."Мы каждый месяц смотрим на ситуацию. Пока видим, что темпы роста остаются высокими - порядка 23%, если смотреть трехмесячные сезонно сглаженные темпы. Также видим, что у нас растет доля кредитов с высоким ПДН 80+ (соотношение платежей по кредитам к доходам превышает 80% - ред.), она у нас на уровне 30%", - сказала она журналистам в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".Данилова добавила, что регулятор видит "рост закредитованности, это говорит о том, что есть и рискованные моменты, которые необходимо гасить".

https://ria.ru/20210914/sgoranie-1749934597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, кредит, центральный банк рф (цб рф), россия