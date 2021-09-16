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Глава НКР рассказал о ситуации с качеством кредитов в России
Глава НКР рассказал о ситуации с качеством кредитов в России - РИА Новости, 16.09.2021
Глава НКР рассказал о ситуации с качеством кредитов в России
Качество кредитов в российских банках очень медленно ухудшается, при этом какого-то резкого изменения ситуации не должно произойти: номинальные зарплаты россиян РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:19
2021-09-16T09:19
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
кирилл лукашук
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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Качество кредитов в российских банках очень медленно ухудшается, при этом какого-то резкого изменения ситуации не должно произойти: номинальные зарплаты россиян увеличиваются, а также растет стоимость автомобилей и жилья, которые являются залогами в соответствующих сегментах кредитования, сообщил РИА Новости глава агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Кирилл Лукашук.По данным ЦБ, доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам июля сократилась на 0,1 процентного пункта - до 4,5%, вернувшись на минимальный за всю историю уровень, который наблюдался в декабре 2019 года. При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности, наоборот, немного подросли - на 0,5%, до 1,022 триллиона рублей. Такая противоположная динамика объясняется большими выдачами кредитов - по итогам июля долги россиян перед банками выросли на 1,8%, до 22,6 триллиона рублей."Если говорить в общем, то ситуация с качеством кредитов очень медленно ухудшается, почти незаметно с точки зрения статистики. Почему мы не ждем резкого ухудшения? Положение с реальными доходами не очень радужно, однако номинальные зарплаты растут — это снижает риск перегрева. Кредиты выплачиваются именно из номинальной заработной платы, а показатель реальных доходов достаточно синтетичен и не совсем применим к оценке платежеспособности населения", - сказал он в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".Лукашук отметил, что в сегменте залогового кредитования в настоящее время сложилась уникальная ситуация: выдачи растут, но и стоимость предметов залога — как недвижимости, так и автомобилей — очень сильно увеличилась, что является с точки зрения кредитного риска благоприятным фактором. "Если залог будет реализован, то это позволит банкам покрыть проблемную задолженность и не показывать убытки", - пояснил он.Глава НКР также отметил, что банки сейчас пытаются снизить долговую нагрузку заемщиков за счет удлинения кредитов. "Это фактор, который сдвигает проблему вправо по шкале времени. Конечно же, это накопление рисков, и оно не может не беспокоить, но это все же проблема более далекой перспективы", - подчеркнул экономист.Наконец, не стоит также забывать, что в отличие от периода до 2013-2014 годов Банк России очень внимателен к сегменту необеспеченного потребкредитования и настроен решительно, вплоть до новых ужесточений, отметил Лукашук.ЦБ в текущем году ужесточал регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов в июле, а второй этап запланировал на октябрь. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что регулятор при необходимости готов применять новые меры для дополнительного охлаждения рынка.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, кирилл лукашук
09:19 16.09.2021
 
Глава НКР рассказал о ситуации с качеством кредитов в России

Глава НКР Кирилл Лукашук: ситуация с качеством кредитов в России очень медленно ухудшается

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМенеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Качество кредитов в российских банках очень медленно ухудшается, при этом какого-то резкого изменения ситуации не должно произойти: номинальные зарплаты россиян увеличиваются, а также растет стоимость автомобилей и жилья, которые являются залогами в соответствующих сегментах кредитования, сообщил РИА Новости глава агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Кирилл Лукашук.
По данным ЦБ, доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам июля сократилась на 0,1 процентного пункта - до 4,5%, вернувшись на минимальный за всю историю уровень, который наблюдался в декабре 2019 года. При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности, наоборот, немного подросли - на 0,5%, до 1,022 триллиона рублей. Такая противоположная динамика объясняется большими выдачами кредитов - по итогам июля долги россиян перед банками выросли на 1,8%, до 22,6 триллиона рублей.
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"Если говорить в общем, то ситуация с качеством кредитов очень медленно ухудшается, почти незаметно с точки зрения статистики. Почему мы не ждем резкого ухудшения? Положение с реальными доходами не очень радужно, однако номинальные зарплаты растут — это снижает риск перегрева. Кредиты выплачиваются именно из номинальной заработной платы, а показатель реальных доходов достаточно синтетичен и не совсем применим к оценке платежеспособности населения", - сказал он в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".
Лукашук отметил, что в сегменте залогового кредитования в настоящее время сложилась уникальная ситуация: выдачи растут, но и стоимость предметов залога — как недвижимости, так и автомобилей — очень сильно увеличилась, что является с точки зрения кредитного риска благоприятным фактором. "Если залог будет реализован, то это позволит банкам покрыть проблемную задолженность и не показывать убытки", - пояснил он.
Глава НКР также отметил, что банки сейчас пытаются снизить долговую нагрузку заемщиков за счет удлинения кредитов. "Это фактор, который сдвигает проблему вправо по шкале времени. Конечно же, это накопление рисков, и оно не может не беспокоить, но это все же проблема более далекой перспективы", - подчеркнул экономист.
Наконец, не стоит также забывать, что в отличие от периода до 2013-2014 годов Банк России очень внимателен к сегменту необеспеченного потребкредитования и настроен решительно, вплоть до новых ужесточений, отметил Лукашук.
ЦБ в текущем году ужесточал регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов в июле, а второй этап запланировал на октябрь. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе отмечала, что регулятор при необходимости готов применять новые меры для дополнительного охлаждения рынка.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияКирилл Лукашук
 
 
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