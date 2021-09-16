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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210916/kosatka-1750259827.html
В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели
В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели - РИА Новости, 16.09.2021
В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели
Детеныш косатки, которого несколько часов поливали водой спасатели и жители Магадана, дождался прилива и уплыл в море, сообщил РИА Новости сотрудник ГУ МЧС по... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:50
2021-09-16T11:02
хорошие новости
магадан
россия
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
косатка
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МАГАДАН, 16 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Детеныш косатки, которого несколько часов поливали водой спасатели и жители Магадана, дождался прилива и уплыл в море, сообщил РИА Новости сотрудник ГУ МЧС по региону Алексей Крылов.Животное оказалось в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смогло выплыть из-за начавшегося отлива. На место приехали добровольцы и представители экстренной службы.Когда начался прилив, они попытались вытолкнуть млекопитающее в воду, но оно испугалось и какое-то время отказывалось уплывать."Но в итоге все-таки осмелилось. И ушло в море, где его все это время ждала мать", — рассказал Крылов.Он выразил надежду, что с детенышем косатки все будет хорошо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Дышит, все хорошо": в Магаданской области спасли застрявшего в бухте детеныша косатки
"Дышит, все хорошо": в Магаданской области спасли застрявшего в бухте детеныша косатки
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магадан, россия, видео, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), косатка
В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели
МАГАДАН, 16 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Детеныш косатки, которого несколько часов поливали водой спасатели и жители Магадана, дождался прилива и уплыл в море, сообщил РИА Новости сотрудник ГУ МЧС по региону Алексей Крылов.
2021-09-16T08:50
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08:50 16.09.2021 (обновлено: 11:02 16.09.2021)
 
В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели

В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели во время охоты

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России и волонтеры оказывают помощь косатке, оказавшейся на мели в бухте Гертнера
Сотрудники МЧС России и волонтеры оказывают помощь косатке, оказавшейся на мели в бухте Гертнера - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Детеныш косатки, которого несколько часов поливали водой спасатели и жители Магадана, дождался прилива и уплыл в море, сообщил РИА Новости сотрудник ГУ МЧС по региону Алексей Крылов.
Животное оказалось в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смогло выплыть из-за начавшегося отлива. На место приехали добровольцы и представители экстренной службы.
Когда начался прилив, они попытались вытолкнуть млекопитающее в воду, но оно испугалось и какое-то время отказывалось уплывать.
"Но в итоге все-таки осмелилось. И ушло в море, где его все это время ждала мать", — рассказал Крылов.
Он выразил надежду, что с детенышем косатки все будет хорошо.
 
Хорошие новостиМагаданРоссияОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Косатка
 
 
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