https://ria.ru/20210916/kosatka-1750259827.html

В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели

В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели - РИА Новости, 16.09.2021

В Магадане спасли детеныша косатки, застрявшего на мели

Детеныш косатки, которого несколько часов поливали водой спасатели и жители Магадана, дождался прилива и уплыл в море, сообщил РИА Новости сотрудник ГУ МЧС по... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:50

2021-09-16T08:50

2021-09-16T11:02

хорошие новости

магадан

россия

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

косатка

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МАГАДАН, 16 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Детеныш косатки, которого несколько часов поливали водой спасатели и жители Магадана, дождался прилива и уплыл в море, сообщил РИА Новости сотрудник ГУ МЧС по региону Алексей Крылов.Животное оказалось в прибрежной зоне во время охоты на нерпу и не смогло выплыть из-за начавшегося отлива. На место приехали добровольцы и представители экстренной службы.Когда начался прилив, они попытались вытолкнуть млекопитающее в воду, но оно испугалось и какое-то время отказывалось уплывать."Но в итоге все-таки осмелилось. И ушло в море, где его все это время ждала мать", — рассказал Крылов.Он выразил надежду, что с детенышем косатки все будет хорошо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Дышит, все хорошо": в Магаданской области спасли застрявшего в бухте детеныша косатки "Дышит, все хорошо": в Магаданской области спасли застрявшего в бухте детеныша косатки 2021-09-16T08:50 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магадан, россия, видео, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), косатка