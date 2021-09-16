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Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
Детеныш косатки застрял у берега в Магадане - РИА Новости, 16.09.2021
Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
Спасатели и жители Магадана уже несколько часов поливают водой детеныша косатки, который не может уйти в море, застряв во время прилива у берега, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T05:06
2021-09-16T05:06
2021-09-16T05:07
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МАГАДАН, 16 сен - РИА Новости. Спасатели и жители Магадана уже несколько часов поливают водой детеныша косатки, который не может уйти в море, застряв во время прилива у берега, сообщил РИА Новости спасатель ГУМЧС России по региону Алексей Крылов.Он добавил, что неподалеку косатку ждет ее семья, крупные особи стоят на глубине."Прилив уже идет, вода прибывает быстро, надеюсь, все будет хорошо. Нам помогают добровольцы, все вместе стараемся не дать животному погибнуть", - уточнил собеседник
https://ria.ru/20210915/belushonok-1750096642.html
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происшествия, магадан, россия
05:06 16.09.2021 (обновлено: 05:07 16.09.2021)
Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
Жители Магадана несколько часов поливают водой детеныша косатки, который застрял на берегу