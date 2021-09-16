https://ria.ru/20210916/korsika-1750345373.html

На Корсике река может получить статус юрлица

На Корсике река может получить статус юрлица - РИА Новости, 16.09.2021

На Корсике река может получить статус юрлица

Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:12

2021-09-16T18:12

2021-09-16T18:12

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс".Это означает, что водоем обзаведется официальным правом подавать иски в суд и защищать свои права.Предложение выдвинули местные экоактивисты. Так они хотят предотвратить экологический ущерб, который могут наносить реке расположенные рядом предприятия. Например, фирмы, планирующие рядом с устьем построить полигон для отходов.Тавиньяно — вторая по величине река острова протяженностью 88,7 километра. Воду из нее используют для полива полей.

https://ria.ru/20210916/eniseyskayasibir-1749965503.html

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корсика, новости - туризм, туризм, экология, франция, туристы