Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210916/korsika-1750345373.html
На Корсике река может получить статус юрлица
На Корсике река может получить статус юрлица - РИА Новости, 16.09.2021
На Корсике река может получить статус юрлица
Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:12
2021-09-16T18:12
туризм
корсика
новости - туризм
туризм
экология
франция
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103111/12/1031111297_0:64:640:424_1920x0_80_0_0_66bd49a903700d611fa67cfcd1a0d606.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс".Это означает, что водоем обзаведется официальным правом подавать иски в суд и защищать свои права.Предложение выдвинули местные экоактивисты. Так они хотят предотвратить экологический ущерб, который могут наносить реке расположенные рядом предприятия. Например, фирмы, планирующие рядом с устьем построить полигон для отходов.Тавиньяно — вторая по величине река острова протяженностью 88,7 километра. Воду из нее используют для полива полей.
https://ria.ru/20210916/eniseyskayasibir-1749965503.html
корсика
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/103111/12/1031111297_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9cc67de8ddce2aded001d9fb49f09a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корсика, новости - туризм, туризм, экология, франция, туристы
18:12 16.09.2021
 

На Корсике река может получить статус юрлица

© Фото : Вита ИвановаБухта на острове Корсика
Бухта на острове Корсика - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Вита Иванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс".
Это означает, что водоем обзаведется официальным правом подавать иски в суд и защищать свои права.
Предложение выдвинули местные экоактивисты. Так они хотят предотвратить экологический ущерб, который могут наносить реке расположенные рядом предприятия. Например, фирмы, планирующие рядом с устьем построить полигон для отходов.
Тавиньяно — вторая по величине река острова протяженностью 88,7 километра. Воду из нее используют для полива полей.
Енисейская Сибирь - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 08:00Туризм
Тур по Енисейской Сибири: места силы, золото скифов и чудеса природы
 
ТуризмКорсикаНовости - ТуризмТуризмЭкологияФранциятуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
Лента новостейМолния