https://ria.ru/20210916/korsika-1750345373.html
На Корсике река может получить статус юрлица
На Корсике река может получить статус юрлица - РИА Новости, 16.09.2021
На Корсике река может получить статус юрлица
Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:12
2021-09-16T18:12
2021-09-16T18:12
туризм
корсика
новости - туризм
туризм
экология
франция
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103111/12/1031111297_0:64:640:424_1920x0_80_0_0_66bd49a903700d611fa67cfcd1a0d606.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Корсиканская река Тавиньяно может получить статус юридического лица, сообщает "Европульс".Это означает, что водоем обзаведется официальным правом подавать иски в суд и защищать свои права.Предложение выдвинули местные экоактивисты. Так они хотят предотвратить экологический ущерб, который могут наносить реке расположенные рядом предприятия. Например, фирмы, планирующие рядом с устьем построить полигон для отходов.Тавиньяно — вторая по величине река острова протяженностью 88,7 километра. Воду из нее используют для полива полей.
https://ria.ru/20210916/eniseyskayasibir-1749965503.html
корсика
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/103111/12/1031111297_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_9cc67de8ddce2aded001d9fb49f09a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корсика, новости - туризм, туризм, экология, франция, туристы