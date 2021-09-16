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В Москве выявили 2479 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2479 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.09.2021
В Москве выявили 2479 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Подмосковье (768), сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:32
2021-09-16T11:32
2021-09-16T11:32
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Подмосковье (768), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва - 2479, Санкт-Петербург - 1653, Московская область - 768", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 2479 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2479 новых случаев заражения коронавирусом