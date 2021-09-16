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В России за сутки выявили 19 594 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 594 случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.09.2021
В России за сутки выявили 19 594 случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 19 594, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:32
2021-09-16T11:32
2021-09-16T12:44
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 19 594, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 18 841 заболевших.Темп прироста составил 0,27 процента. Выздоровели 17 326 пациентов, не удалось спасти 794.Больше всего инфицированных выявили в Москве (2479), Санкт-Петербурге (1653), Подмосковье (768), Свердловской (508) и Воронежской (481) областях. Меньше всего — в Магаданской области (25), на Чукотке (14) и в Ненецком автономном округе (11).Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 7 214 520 случаев заболевания. Выписались после лечения 6 452 398 человек, скончались 195 835.По статистике ВОЗ, в мире выявили более 225,6 миллиона заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 225 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия, по данным ВОЗ, находится на пятой строчке списка, а согласно Университету Джонса Хопкинса — на восьмом.
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11:32 16.09.2021 (обновлено: 12:44 16.09.2021)
В России за сутки выявили 19 594 случая заражения коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки выявили 19 594 случая заражения коронавирусом