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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/kontrol-1750347478.html
Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу
Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу - РИА Новости, 16.09.2021
Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу
Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования начал свою работу, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:21
2021-09-16T15:46
выборы в государственную думу
общество
общественная палата рф
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования начал свою работу, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."Ситуационный центр ОП сегодня в 14:00 начал свою работу и в течение трех дней более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию от всех наблюдателей", - сказала Михеева.В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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общество, общественная палата рф, россия
15:21 16.09.2021 (обновлено: 15:46 16.09.2021)
 
Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу

Ситуационный центр по общественному контролю в единый день голосования начал работу

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Подготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования начал свою работу, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
"Ситуационный центр ОП сегодня в 14:00 начал свою работу и в течение трех дней более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию от всех наблюдателей", - сказала Михеева.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
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В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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