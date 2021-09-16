https://ria.ru/20210916/kontrol-1750347478.html

Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу

Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу - РИА Новости, 16.09.2021

Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу

Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования начал свою работу, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:21

2021-09-16T15:21

2021-09-16T15:46

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования начал свою работу, сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."Ситуационный центр ОП сегодня в 14:00 начал свою работу и в течение трех дней более 40 волонтеров в режиме реального времени будут получать информацию от всех наблюдателей", - сказала Михеева.В работе ситуационного центра примут участие ведущие российские электоральные эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания, общественные наблюдатели, находящиеся на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

https://ria.ru/20210915/roskomnadzor-1750231234.html

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общество, общественная палата рф, россия