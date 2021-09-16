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https://ria.ru/20210916/komik-1750300281.html
Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России
Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России - РИА Новости, 16.09.2021
Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России
Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:03
2021-09-16T12:41
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сергей бадамшин
россия
идрак мирзализаде
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.Таким образом, фигурант дела может оставаться в стране, пока рассматривается его иск о признании решения незаконным.Пресс-секретарь суда Валентина Норбах подтвердила РИА Новости эту информацию.В конце августа МВД заявило, что пребывание комика — гражданина Белоруссии — в России нежелательно, причем пожизненно. Его высказывания сочли недопустимыми и "направленными на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".На популярном в Сети видео Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позже он объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. На суде он извинился, но не признал вину в разжигании вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".Таганский суд Москвы 9 августа назначил стендаперу десять суток административного ареста по статье 20.3.1. Мосгорсуд признал это решение законным.
https://ria.ru/20210831/komik-1748045050.html
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей бадамшин, россия, идрак мирзализаде
12:03 16.09.2021 (обновлено: 12:41 16.09.2021)
 
Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России

Суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения комика Мирзализаде в России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы
Стендап-комик Идрак Мирзализаде у здания Таганского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
Таким образом, фигурант дела может оставаться в стране, пока рассматривается его иск о признании решения незаконным.
Пресс-секретарь суда Валентина Норбах подтвердила РИА Новости эту информацию.
В конце августа МВД заявило, что пребывание комика — гражданина Белоруссии — в России нежелательно, причем пожизненно. Его высказывания сочли недопустимыми и "направленными на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".
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На популярном в Сети видео Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позже он объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. На суде он извинился, но не признал вину в разжигании вражды.
Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".
Таганский суд Москвы 9 августа назначил стендаперу десять суток административного ареста по статье 20.3.1. Мосгорсуд признал это решение законным.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Сергей БадамшинРоссияИдрак Мирзализаде
 
 
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