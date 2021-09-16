https://ria.ru/20210916/komik-1750300281.html

Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России

Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России - РИА Новости, 16.09.2021

Суд приостановил приказ МВД о запрете пребывания Мирзализаде в России

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:03

2021-09-16T12:03

2021-09-16T12:41

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сергей бадамшин

россия

идрак мирзализаде

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД, признавшего нахождение стендап-комика Идрака Мирзализаде в России нежелательным, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.Таким образом, фигурант дела может оставаться в стране, пока рассматривается его иск о признании решения незаконным.Пресс-секретарь суда Валентина Норбах подтвердила РИА Новости эту информацию.В конце августа МВД заявило, что пребывание комика — гражданина Белоруссии — в России нежелательно, причем пожизненно. Его высказывания сочли недопустимыми и "направленными на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".На популярном в Сети видео Мирзализаде шутит о "русских и фекалиях". Позже он объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. На суде он извинился, но не признал вину в разжигании вражды.Прокуратура Москвы, возбудившая административное дело, заявляла, что Мирзализаде публично произнес высказывания, содержащие "лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".Таганский суд Москвы 9 августа назначил стендаперу десять суток административного ареста по статье 20.3.1. Мосгорсуд признал это решение законным.

https://ria.ru/20210831/komik-1748045050.html

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

москва

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей бадамшин, россия, идрак мирзализаде