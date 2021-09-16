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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/kirkorov-1750315769.html
Киркоров сыграл Жар-птицу в продолжении блокбастера "Последний богатырь"
Киркоров сыграл Жар-птицу в продолжении блокбастера "Последний богатырь" - РИА Новости, 16.09.2021
Киркоров сыграл Жар-птицу в продолжении блокбастера "Последний богатырь"
Фильм Киркоров снялся в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Об этом сообщила пресс-служба студии Disney. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:15
2021-09-16T13:15
культура
москва
филипп киркоров
новости культуры
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Фильм Киркоров снялся в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Об этом сообщила пресс-служба студии Disney.Король эстрады сыграл Жар-Птицу. Известно, что его персонаж переехал из Белогорья в Москву и пробился в шоу-бизнес. Знакомство с ним поможет главному герою проекта Ивану и его друзьям найти похищенную Василису и дать отпор древней Тьме. "Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-Птицы стал Феникс", — поделился впечатлениями в своем микроблоге Филипп Киркоров."Последний богатырь: Посланник Тьмы" — третья часть киносказки. Премьера первого фильма состоялась 26-го октября 2017-го года. Второй стартовал в прокате 1-го января 2021. Новая лента выйдет в прокат 23-го декабря 2021.
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москва, филипп киркоров, новости культуры, кино и сериалы
13:15 16.09.2021
 

Киркоров сыграл Жар-птицу в продолжении блокбастера "Последний богатырь"

© DisneyКадр из фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"
Кадр из фильма Последний богатырь: Посланник Тьмы
© Disney
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Фильм Киркоров снялся в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Об этом сообщила пресс-служба студии Disney.
Король эстрады сыграл Жар-Птицу. Известно, что его персонаж переехал из Белогорья в Москву и пробился в шоу-бизнес. Знакомство с ним поможет главному герою проекта Ивану и его друзьям найти похищенную Василису и дать отпор древней Тьме.
"Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-Птицы стал Феникс", — поделился впечатлениями в своем микроблоге Филипп Киркоров.
"Последний богатырь: Посланник Тьмы" — третья часть киносказки. Премьера первого фильма состоялась 26-го октября 2017-го года. Второй стартовал в прокате 1-го января 2021. Новая лента выйдет в прокат 23-го декабря 2021.
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