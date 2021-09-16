https://ria.ru/20210916/kirill-1750294481.html

Патриарх Кирилл заявил о кризисе в мировом православии

Патриарх Кирилл заявил о кризисе в мировом православии - РИА Новости, 16.09.2021

Патриарх Кирилл заявил о кризисе в мировом православии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сложившуюся в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную, и в этом кризисе усматривается влияние... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:41

2021-09-16T11:41

2021-09-16T11:41

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сложившуюся в православном мире ситуацию можно оценить как кризисную, и в этом кризисе усматривается влияние внешних политических сил.Патриарх в четверг открыл конференцию "Мировое православие: первенство и соборность в свете православного вероучения" в Сергиевском зале храма Христа Спасителя."Положение дел в семье поместных православных церквей вызывает большое беспокойство. Ситуацию, сложившуюся в православном мире, можно оценить как кризисную. О кризисе ясно свидетельствуют серьезные разногласия среди православных о том, как мы понимаем устройство вселенского православия, что мы подразумеваем под первенством и соборностью, как мы соотносим канонический строй церкви с деяниями в области церковного управления. В этом кризисе усматривается, конечно, влияние определенных политических сил – вся история церкви сопровождалась этим влиянием, и нельзя отрицать, что в мире есть те, кто хотел бы разрушить устои православной жизни, посеять вражду и разделение между народами", - заявил он на открытии.Патриарх сравнил это с попытками искусственно повторить Великую схизму."Совершенно очевидно прослеживается тенденция создать средостение, если вообще не оторвать, греческое православие, средиземноморское православие от славянского православия, в первую очередь от Русской православной церкви. То есть воспроизвести модель раскола 1054 года и тем самым ослабить православную церковь, которая сегодня, не побоюсь сказать этого, осуществляет и способна осуществлять пророческое служение, в первую очередь оценивая все то, что происходит с человеческой цивилизацией", - заключил он.Конференция будет проходить 16 и 17 сентября. Организаторами и партнерами форума выступили Синодальная библейско-богословская комиссия РПЦ, Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия. В конференции также участвует клир канонической Украинской православной церкви и поместных православных церквей. Целью собрания станет создание дискуссионной площадки для богословского обсуждения таких вопросов церковного устройства, как первенство в ней, соборность, порядок дарования автокефалии.

https://ria.ru/20210914/indikt-1749989384.html

https://ria.ru/20210912/patriarkh-1749751887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, религия