https://ria.ru/20210916/kholesterin-1750427029.html

Названы три "убийцы" холестерина

Названы три "убийцы" холестерина - РИА Новости, 16.09.2021

Названы три "убийцы" холестерина

Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T23:11

2021-09-16T23:11

2021-09-16T23:11

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом пишет Express.Медик объяснила, что повышенный уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания, однако в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя, а также избыток соли в рационе.Среди продуктов, повышающих уровень холестерина, врач назвала жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, но в то же время призвала не отказываться от них, а лишь ограничить их употребление.Ли посоветовала заменять насыщенные жиры, ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масла, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.Второе средство для борьбы с холестерином — клетчатка."Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб и хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", — посоветовала Ли.Также для снижения уровня холестерина врач порекомендовала употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды."Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 граммов в день, это может снизить уровень холестерина на десять процентов", — пояснила она.Ли добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.

https://ria.ru/20210907/metabolizm-1748596716.html

https://rsport.ria.ru/20210914/semga-1749915130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)