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Названы три "убийцы" холестерина
Названы три "убийцы" холестерина - РИА Новости, 16.09.2021
Названы три "убийцы" холестерина
Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T23:11
2021-09-16T23:11
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом пишет Express.Медик объяснила, что повышенный уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания, однако в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя, а также избыток соли в рационе.Среди продуктов, повышающих уровень холестерина, врач назвала жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, но в то же время призвала не отказываться от них, а лишь ограничить их употребление.Ли посоветовала заменять насыщенные жиры, ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масла, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.Второе средство для борьбы с холестерином — клетчатка."Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб и хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", — посоветовала Ли.Также для снижения уровня холестерина врач порекомендовала употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды."Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 граммов в день, это может снизить уровень холестерина на десять процентов", — пояснила она.Ли добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.
https://ria.ru/20210907/metabolizm-1748596716.html
https://rsport.ria.ru/20210914/semga-1749915130.html
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РИА Новости
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60
общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
23:11 16.09.2021
 
Названы три "убийцы" холестерина

Британский врач Ли назвала три "убийцы" холестерина

© Pixabay / JillWellingtonОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / JillWellington
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британский врач Дебора Ли назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, риск болезней сердца и сосудов. Об этом пишет Express.
Медик объяснила, что повышенный уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания, однако в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя, а также избыток соли в рационе.
Среди продуктов, повышающих уровень холестерина, врач назвала жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, но в то же время призвала не отказываться от них, а лишь ограничить их употребление.
Ли посоветовала заменять насыщенные жиры, ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масла, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.
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Второе средство для борьбы с холестерином — клетчатка.
"Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный хлеб и хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", — посоветовала Ли.
Также для снижения уровня холестерина врач порекомендовала употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами — молоко, йогурты и спреды.
"Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 граммов в день, это может снизить уровень холестерина на десять процентов", — пояснила она.
Ли добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.
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