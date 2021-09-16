https://ria.ru/20210916/khlopok-1750271356.html

В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа

В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа - РИА Новости, 16.09.2021

В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа

Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:58

2021-09-16T09:58

2021-09-16T10:02

происшествия

тара

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве.Как сообщается на сайте омского главка МЧС, в четверг в 03.30 (00.30 мск) в Таре произошел хлопок газа в частном доме. Под завалами оказались два человека, которых вытащили прибывшие на место спасатели."Состояние спасенного пожарными мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. Его жена находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава.Как отметили в МЧС по региону, пожара удалось избежать, из дома эвакуировали два 50-литровых газовых баллона, один из них был с признаками утечки газа.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

тара

омская область

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2021

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происшествия, тара, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)