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В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа - РИА Новости, 16.09.2021
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:58
2021-09-16T09:58
2021-09-16T10:02
происшествия
тара
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве.Как сообщается на сайте омского главка МЧС, в четверг в 03.30 (00.30 мск) в Таре произошел хлопок газа в частном доме. Под завалами оказались два человека, которых вытащили прибывшие на место спасатели."Состояние спасенного пожарными мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. Его жена находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава.Как отметили в МЧС по региону, пожара удалось избежать, из дома эвакуировали два 50-литровых газовых баллона, один из них был с признаками утечки газа.
https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html
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происшествия, тара, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:58 16.09.2021 (обновлено: 10:02 16.09.2021)
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
В частном доме в Омской области произошел взрыв газа, пострадали двое