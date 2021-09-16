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В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа - РИА Новости, 16.09.2021
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа
Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:58
2021-09-16T10:02
происшествия
тара
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве.Как сообщается на сайте омского главка МЧС, в четверг в 03.30 (00.30 мск) в Таре произошел хлопок газа в частном доме. Под завалами оказались два человека, которых вытащили прибывшие на место спасатели."Состояние спасенного пожарными мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. Его жена находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава.Как отметили в МЧС по региону, пожара удалось избежать, из дома эвакуировали два 50-литровых газовых баллона, один из них был с признаками утечки газа.
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тара
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происшествия, тара, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:58 16.09.2021 (обновлено: 10:02 16.09.2021)
 
В жилом доме в Омской области произошел взрыв газа

В частном доме в Омской области произошел взрыв газа, пострадали двое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Женщина попала в реанимацию после хлопка газа в частном доме в омском городе Тара, ее муж пострадал не так сильно, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Как сообщается на сайте омского главка МЧС, в четверг в 03.30 (00.30 мск) в Таре произошел хлопок газа в частном доме. Под завалами оказались два человека, которых вытащили прибывшие на место спасатели.
"Состояние спасенного пожарными мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. Его жена находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе минздрава.
Как отметили в МЧС по региону, пожара удалось избежать, из дома эвакуировали два 50-литровых газовых баллона, один из них был с признаками утечки газа.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 10:45
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2021 году
 
ПроисшествияТараОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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