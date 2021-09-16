https://ria.ru/20210916/kater-1750389227.html

В Ростовской области заступил на службу современный пограничный катер

В Ростовской области заступил на службу современный пограничный катер - РИА Новости, 16.09.2021

В Ростовской области заступил на службу современный пограничный катер

Современный сторожевой катер, который присоединится к охране погранбезопасности в акватории Таганрогского залива Азовского моря, торжественно заступил на службу РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:03

2021-09-16T18:03

2021-09-16T18:03

ростовская область

безопасность

таганрог

рыбинск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен – РИА Новости. Современный сторожевой катер, который присоединится к охране погранбезопасности в акватории Таганрогского залива Азовского моря, торжественно заступил на службу в Ростовской области, сообщает правительство региона."Сегодня, 16 сентября, в Таганроге состоялся торжественный подъем флага на новом пограничном сторожевом катере типа "Ламантин", поступившем на вооружение в дивизион пограничных катеров Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области", - говорится в сообщении.Новый пограничный сторожевой катер 4-го ранга проекта "Ламантин" построен в 2021 году на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области. Он предназначен для несения службы как на морских участках границы, так и в речных акваториях на малой глубине, что позволяет его эффективно применять в Таганрогском заливе Азовского моря.Корабль бронирован, оборудован современными средствами мониторинга морского пространства, новейшими приборами навигации, видеофиксации, позволяющими обнаружить, опознать и, при необходимости, поразить цель, находящуюся на значительном расстоянии. Осадка и оборудование корабля позволяет ему передвигаться на малых глубинах – до 1 метра, а также участвовать в противопожарных и других спасательных мероприятиях."Охрана границы - одна из важнейших задач обеспечения безопасности Ростовской области, которая является приграничным регионом. Протяженность госграницы, проходящей по территории донского региона, – более 860 километров, из них почти 160 – речной и 208 - морской. Сотрудники дивизиона пограничных катеров с честью выполняют свой долг, решая задачи борьбы с контрабандой оружия и биоресурсов, противодействия наркоторговле и противостояния организованной преступности", - приводятся в сообщении слова замгубернатора области Вадима Артемова.Дивизион сторожевых катеров погрануправления был сформирован в бухте Андреева в Таганроге в 2016 году для обеспечения пограничной безопасности акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также проведения контрольно-проверочных мероприятий в сфере охраны водных биоресурсов. В штатном расписании дивизиона 16 катеров и 17 лодок.

https://ria.ru/20210909/meduzy-1749437331.html

https://ria.ru/20210913/rostov-1749912379.html

таганрог

рыбинск

россия

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безопасность, таганрог, рыбинск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия