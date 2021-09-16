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Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля - РИА Новости, 16.09.2021
Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T02:15
2021-09-16T02:15
общество
продукты
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еда
россия
тамара прунцева
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.Для россиян картофель — не просто гарнир к основному блюду. Достаточно вспомнить, сколько блюд из него перечислено в фильме "Девчата". Многие выращивают картошку на даче и хранят старинные семейные рецепты ее приготовления.Здоровый человек может есть блюда из картофеля хоть каждый день, это не принесет ему вреда, считает Прунцева. Нужно лишь не переедать по вечерам и следить за тем, чтобы физическая активность соответствовала рациону, добавила она.В состав картофеля входит множество витаминов. Например, 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность человека в витамине С, уточнила врач-диетолог. Кроме того, клубни содержат белки, кальций, калий, магний и фосфор. Есть в них и углеводы, но людям с сахарным диабетом не стоит полностью отказываться от картофеля, продолжила Прунцева."Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови", — пояснила она.Врач-диетолог посоветовала варить картошку в небольшом количестве воды или запекать в мундире.Если приготовить картошку неправильно, она потеряет свои полезные свойства, предупредила Прунцева."Самое вредное блюдо из картофеля — это жареный во фритюре. Из-за термической обработки разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы. Из-за способа приготовления в картофеле остается много жира. К слову, картофель по-деревенски в этом плане практически не отличается от фри, поскольку меняется только способ нарезания клубней", — отметила врач-диетолог.
https://rsport.ria.ru/20210911/produkty-1749491346.html
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общество, продукты, питание, еда, россия, тамара прунцева
02:15 16.09.2021
 
Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля

Диетолог Прунцева: наиболее опасное для здоровья блюдо из картофеля —жареное во фритюре

© РИА Новости / Виталий АньковСбор урожая картофеля
Сбор урожая картофеля - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
Для россиян картофель — не просто гарнир к основному блюду. Достаточно вспомнить, сколько блюд из него перечислено в фильме "Девчата". Многие выращивают картошку на даче и хранят старинные семейные рецепты ее приготовления.
Здоровый человек может есть блюда из картофеля хоть каждый день, это не принесет ему вреда, считает Прунцева. Нужно лишь не переедать по вечерам и следить за тем, чтобы физическая активность соответствовала рациону, добавила она.
В состав картофеля входит множество витаминов. Например, 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность человека в витамине С, уточнила врач-диетолог. Кроме того, клубни содержат белки, кальций, калий, магний и фосфор. Есть в них и углеводы, но людям с сахарным диабетом не стоит полностью отказываться от картофеля, продолжила Прунцева.
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"Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови", — пояснила она.
Врач-диетолог посоветовала варить картошку в небольшом количестве воды или запекать в мундире.
"Самым полезным видом картофеля является запеченный в мундире или же сваренный в небольшом количестве воды. Дело в том, что распространение полезных веществ и минералов в клубне неравномерно, их больше у поверхности, поэтому не рекомендуется долго держать картофель в воде", — сказала она.
Если приготовить картошку неправильно, она потеряет свои полезные свойства, предупредила Прунцева.
"Самое вредное блюдо из картофеля — это жареный во фритюре. Из-за термической обработки разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы. Из-за способа приготовления в картофеле остается много жира. К слову, картофель по-деревенски в этом плане практически не отличается от фри, поскольку меняется только способ нарезания клубней", — отметила врач-диетолог.
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