https://ria.ru/20210916/kartoshka-1750250889.html

Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля

Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля - РИА Новости, 16.09.2021

Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля

Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T02:15

2021-09-16T02:15

2021-09-16T02:15

общество

продукты

питание

еда

россия

тамара прунцева

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Полезен ли картофель, можно ли есть его без ограничений и какие способы приготовления этого продукта лучше выбрать, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, терапевт "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.Для россиян картофель — не просто гарнир к основному блюду. Достаточно вспомнить, сколько блюд из него перечислено в фильме "Девчата". Многие выращивают картошку на даче и хранят старинные семейные рецепты ее приготовления.Здоровый человек может есть блюда из картофеля хоть каждый день, это не принесет ему вреда, считает Прунцева. Нужно лишь не переедать по вечерам и следить за тем, чтобы физическая активность соответствовала рациону, добавила она.В состав картофеля входит множество витаминов. Например, 400 граммов этого продукта могут обеспечить суточную потребность человека в витамине С, уточнила врач-диетолог. Кроме того, клубни содержат белки, кальций, калий, магний и фосфор. Есть в них и углеводы, но людям с сахарным диабетом не стоит полностью отказываться от картофеля, продолжила Прунцева."Крахмал, содержащийся в картофеле, переваривается долго, что позволяет избежать скачков сахара в крови", — пояснила она.Врач-диетолог посоветовала варить картошку в небольшом количестве воды или запекать в мундире.Если приготовить картошку неправильно, она потеряет свои полезные свойства, предупредила Прунцева."Самое вредное блюдо из картофеля — это жареный во фритюре. Из-за термической обработки разрушаются практически все полезные вещества, витамины, минералы. Из-за способа приготовления в картофеле остается много жира. К слову, картофель по-деревенски в этом плане практически не отличается от фри, поскольку меняется только способ нарезания клубней", — отметила врач-диетолог.

https://rsport.ria.ru/20210911/produkty-1749491346.html

https://rsport.ria.ru/20210706/ovoschi-1740072558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, продукты, питание, еда, россия, тамара прунцева