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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/ispaniya-1750263109.html
В генконсульстве Испании назвали условие для въезда туристов из России
В генконсульстве Испании назвали условие для въезда туристов из России - РИА Новости, 16.09.2021
В генконсульстве Испании назвали условие для въезда туристов из России
Российские туристы могут въехать на территорию Испании, только если они вакцинированы препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:04
2021-09-16T09:08
распространение коронавируса
испания
москва
евросоюз
воз
здоровье - общество
россия
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские туристы могут въехать на территорию Испании, только если они вакцинированы препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, сообщили РИА Новости в генконсульстве страны в Москве.В генконсульстве указали, что в связи с кризисом здравоохранения, возникшим из-за вируса COVID-19, и в целях сохранения здоровья граждан "временное ограничение поездок, не обусловленных необходимостью, из третьих стран на территорию Евросоюза и ассоциированных Шенгенских стран, включая Испанию, находится в силе"."Согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины "Спутник V" одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании", - говорится в сообщении."Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся", - подчеркнули в генконсульстве.Ранее в понедельник официальный Telegram-канал кабмина со ссылкой на оперштаб сообщил, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
https://ria.ru/20210908/pkhuket-1749215966.html
https://ria.ru/20210529/ispaniya-1734590730.html
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испания, москва, евросоюз, воз, здоровье - общество, россия, вакцина "спутник v", новости - туризм, туризм
09:04 16.09.2021 (обновлено: 09:08 16.09.2021)
 
В генконсульстве Испании назвали условие для въезда туристов из России

Консульство Испании: туристов из России пустят в страну при наличии одобренной EMA вакцины

© Pixabay / MakaluСетениль-де-лас-Бодегас, Испания
Сетениль-де-лас-Бодегас, Испания - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / Makalu
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российские туристы могут въехать на территорию Испании, только если они вакцинированы препаратом от коронавируса, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ, сообщили РИА Новости в генконсульстве страны в Москве.
В генконсульстве указали, что в связи с кризисом здравоохранения, возникшим из-за вируса COVID-19, и в целях сохранения здоровья граждан "временное ограничение поездок, не обусловленных необходимостью, из третьих стран на территорию Евросоюза и ассоциированных Шенгенских стран, включая Испанию, находится в силе".
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"Согласно норме, действующей в данный момент в Испании, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения. Как только будут соблюдены формальности, необходимые для одобрения вакцины "Спутник V" одной из этих организаций, граждане, прошедшие полный цикл вакцинации этой вакциной, также смогут въезжать на территорию Испании", - говорится в сообщении.
"Будем надеяться, что эта исключительная ситуация в скором времени закончится и взаимные туристические потоки между Испанией и Россией очень скоро восстановятся", - подчеркнули в генконсульстве.
Ранее в понедельник официальный Telegram-канал кабмина со ссылкой на оперштаб сообщил, что Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.
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